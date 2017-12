Определен главный хит России 2017 года

Главным хитом уходящего года признали песню Shape of You Эда Ширана. Также поп-исполнитель занял первое место в рейтинге любимых исполнителей у россиян, а его альбом ÷ возглавил список самых популярных пластинок 2017 года.На втором месте в топе хитов оказалась песня «По волнам» группы Burito, а замкнула тройку композиция Believer коллектива Imagine Dragons.Также в десятку попали треки Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, «Тает лед» группы «Грибы», «Случайная» певицы Loboda, Attention Чарли Пута, Feel It Still группы Portugal. The Man, «Неделимы» Artik & Asti. Замкнула же топ-10 Imagine Dragons с песней Thunder, передает « Газета.Ru ».