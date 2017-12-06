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    Посещение Госдумы будет запрещено только двум американским СМИ

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко
    Посещение Госдумы будет запрещено только двум американским СМИ

    Посещение Госдумы будет запрещено только двум американским СМИ

    Посещение Госдумы будет запрещено только двум американским СМИ
  • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Комитет Совета Федерации по регламенту провел внеочередное заседание, на котором обсуждался зеркальный ответ РФ на ограничение доступа российских журналистов в Конгресс США.

    Из девяти американских СМИ, признанных Минюстом РФ иностранными агентами, вход в Госдуму запретят только «Радио Свобода» и «Голосу Америки», заявила глава комитета нижней палаты парламента РФ Ольга Савастьянова.

    Источник «Интерфакса» объяснил, что только два этих СМИ имеют аккредитацию в МИД РФ и потенциально имеют возможность проходить в Госдуму.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что сразу подпишет документ, и он тут же вступит в силу.

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    Ранее запрет на посещение палаты журналистами для девяти СМИ-иноагентов ввели в Совете Федерации. Заседание в ближайшее время проведут и в ЦИК, где решат вопрос об аккредитации американских СМИ в день выборов президента России в 2018 году.

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    Накануне Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ. Это «Голос Америки», «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии». Это стало ответом признание иноагентом и на лишение аккредитации в конгрессе США российского телеканала RT.

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