Омбудсмен попросит Путина разрешить вернуться бежавшим в Лондон бизнесменам

Бизнес-омбудсмен Борис Титов намерен обратиться к президенту с просьбой разрешить вернуться в Россию предпринимателям, которые в Лондоне скрываются от правосудия.
Титов рассказал, что недавно ездил в британскую столицу, где успел пообщаться с российскими бизнесменами, которых объявили в розыск из-за возбужденных в России уголовных дел.
Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей: «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России. Эти ребята предпочли и воспользовались возможностью в СИЗО не оказаться, наверно единственный их грех по отношению к другим».
Также омбудсмен рассказал, что сейчас анализирует обращения этих предпринимателей и готовит специальный список, который намерен представить Владимиру Путину.
При этом Титов отметил, что некоторые из скрывающихся бизнесменов действительно нарушили закон. По словам омбудсмена, «надо будет найти решение, как погасить тот ущерб, который они стране принесли». Однако, отметил Титов, есть среди этих предпринимателей и те, кого объявили в розыск по «заряженным уголовным делам», передает РИА Новости. Имена бизнесменов омбудсмен называть не стал.
Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей: «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России. Эти ребята предпочли и воспользовались возможностью в СИЗО не оказаться, наверно единственный их грех по отношению к другим».
Также омбудсмен рассказал, что сейчас анализирует обращения этих предпринимателей и готовит специальный список, который намерен представить Владимиру Путину.
При этом Титов отметил, что некоторые из скрывающихся бизнесменов действительно нарушили закон. По словам омбудсмена, «надо будет найти решение, как погасить тот ущерб, который они стране принесли». Однако, отметил Титов, есть среди этих предпринимателей и те, кого объявили в розыск по «заряженным уголовным делам», передает РИА Новости. Имена бизнесменов омбудсмен называть не стал.
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