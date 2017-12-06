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    В России падает производство хлеба. деловые новости, хлеб. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России падает производство хлеба

    В России падает производство хлеба

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    В России падает производство хлеба

    В России падает производство хлеба

      В России отмечается снижение промышленного производства хлеба.

      С января по октябрь 2017 года на заводах его испекли на 3% меньше, чем за тот же период 2016-го. Такие данные приводит Росстат.

      Как рассказали газете «Известия» в Минсельхозе, одна из причин в том, что россияне сейчас активно делают хлеб сами.

      Раньше подобный бум был с производством крафтового пива и конфет. Эксперты также отмечают, что россияне увлеклись здоровым образом жизни, а потому многие стали заменять хлеб хлебцами.

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