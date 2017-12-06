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    Вертолет на Ставрополье мог разбиться из-за непогоды

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    Вертолет на Ставрополье мог разбиться из-за непогоды

    Вертолет на Ставрополье мог разбиться <nobr>из-за</nobr> непогоды

    Плохие погодные условия могли стать причиной падения вертолета Robinson в Ставропольском крае.

    Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о ходе расследования дела по крушению вертолета в Андроповском районе Ставрополья.

    Источник: «У следствия есть предположение, что непогода могла стать причиной был туман».

    Вертолет авиакомпании «Баркол» (Москва) потерпел крушение в Ставропольском крае, когда выполнял плановый облет нефтепровода. Погибли 52-летний командир судна и 49-летний пассажир — сотрудник компании «Черномортранснефть».

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