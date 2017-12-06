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    Гендиректор красноярской авиакомпании задержан за взятку

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    Гендиректор красноярской авиакомпании задержан за взятку

    Гендиректор красноярской авиакомпании задержан за взятку

    Генеральный директор государственного предприятия Красноярского края «КрасАвиа» задержан по подозрению в получении взятки в 4 млн рублей.

    По данным Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР, подозреваемый через посредника получил от директора коммерческой организации, поставлявшей специальную технику для нужд авиакомпании, взятку в размере 3 млн 950 тыс. рублей, что составило 10% от суммы договора.

    По данным следствия, гендиректор за деньги обещал поддержать интересы этой организации при заключении договоров с авиакомпанией в будущем.

    Возбуждено уголовное дело о получение взятки в особо крупном размере. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения.

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