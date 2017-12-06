В Екатеринбурге школьника высадили из автобуса из-за 20 американских центов

Кондуктор высадил из маршрутки
12-летнего мальчика, который попытался расплатиться за проезд 20 центами США.
Как рассказал отец мальчика, утром его сыну в автобусе сдали сдачу при оплате за проезд монетой, которая была похожа на 10 рублей, но в итоге оказалась 20 центами США. На обратном пути из школы ребенок, не видя этого, подал деньги, но их у него не приняли и попросили выйти их автобуса. Родители ребенка подали жалобу в диспетчерскую службу транспортной компании.
По факту инцидента начата прокурорская проверка. У компании-перевозчика будет истребована документация, касающаяся организации перевозки граждан в общественном транспорте, и обучения кондукторов. Также планируется проанализировать видеозаписи из салона автобуса, сообщает РИА Новости.
По факту инцидента начата прокурорская проверка. У компании-перевозчика будет истребована документация, касающаяся организации перевозки граждан в общественном транспорте, и обучения кондукторов. Также планируется проанализировать видеозаписи из салона автобуса, сообщает РИА Новости.
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