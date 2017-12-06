Жуков: россияне смогут пройти под своим флагом в последний день Олимпиады

По решению МОК российские спортсмены на Олимпиаде смогут соревноваться только под нейтральным флагом. При этом члены российской делегации в Лозанне не скрывают, что компромиссное решение появилось только благодаря эмоциональному выступлению двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

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Евгения Медведева: «Я чувствую, что мы сделали все возможное, и я была очень рада, что у меня была возможность находиться здесь и сказать свою небольшую речь. И я надеюсь, что эта речь произвела тот эффект, который нужен был, и очень надеюсь на то, что все для нашей страны обернется наилучшим образом».



Что же мы имеем по факту? Ситуация, конечно, хуже, чем два года назад в Рио, тогда у нас все-таки была сборная. Теперь те чистые российские спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, будут лишены флага, гимна и символики. Единственным утешением может считаться то, что МОК допустил упоминание самого слово «Россия». Мы, если и поедем, будем называться «олимпийской командой из России. Именно команда, а значит, мы сможем увидеть и хоккеистов, и эстафетные гонки.



Томас Бах, президент МОК: „Это была беспрецедентная атака на честность Олимпийских игр. Поэтому исполком МОК и принял такое решение“».



Да, безусловно, существуют репутационные потери. Олимпийский комитет России дисквалифицирован, приостановлено членство в МОК президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, ну а вице-премьер Виталий Мутко и вовсе пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Кроме того, Российский олимпийский комитет должен внести в МОК 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы.



Но все-таки самое главное, наверное, в том, что МОК официально заявил: никакого государственного вмешательства в российскую антидопинговую систему не было. Были системные манипуляции антидопинговой системы, а всю преступную схему осуществлял главный информатор ВАДА беглый фармацевт Родченков.



Виталий Смирнов, председатель независимой общественной антидопинговой комиссии: «Там не беспрекословное признание доклада Макларена, там говорится об этих тысяче спортсменов, по которым, как известно, есть определенная информация. Там сказано о том, что нет никаких свидетельств о том, что государство в лице руководства инициировало все это дело. Там также сказано, что Олимпийский комитет непричастен ко всем этим делам. Но поскольку Олимпийский комитет участвовал в подписании договора о передаче прав на проведение Олимпийских игр, он является ответственным за все то, что происходит в пределах этих соревнований».



Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России: «Предлагается российским спортсменам на Олимпиаде выступать под нейтральным флагом, и без исполнения гимна. Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня Олимпиады. В последний день Олимпиады все временные отстранения российского ОК будут сняты, то есть в последний день российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом вместе со всеми спортсменами остального мира».



И пусть президент Международного олимпийского комитета Томас Бах говорил накануне об отсутствии политической составляющей в принятии решения о судьбе российской сборной, но выступать под прицелом и под олимпийским флагом все-таки очень сложно. Вспомним, что творили с Юлией Ефимовой на Олимпиаде в Рио ее коллеги и зрители на трибунах.



Конечно, только сам спортсмен вправе решать, должен ли он ехать на Олимпиаду, выступать под олимпийским флагом и называться членом «олимпийской команды из России». Решение очень сложное, но это ведь дело всей их жизни. Олимпийские игры — это вершина их спортивной карьеры, и как можно их лишать этого? И уж точно не им заниматься спасением репутации отечественного спорта. Это прерогатива спортивных чиновников и функционеров.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Глускера.