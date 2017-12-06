Михаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос

После того, как к Михаилу Саакашвили на квартиру пришли с обыском и собирались задержать, начался настоящий паноптикум, который может закончиться совсем не смешно, ведь Саакашвили и тысячи его сторонников митингуют у стен Рады.

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Саакашвили

СМИ

Украина

Накануне Генпрокуратура Украины объявила политика в розыск и дала ему 24 часа на то, чтобы явиться на допрос. Саакашвили подозревают в государственном перевороте. Он обвинения отрицает, но вместе с тем ни от кого не скрывается.



Всю эту ночь бывший губернатор Одесской области провел в палаточном городке у Рады и несколько раз выступал перед собравшимися.



Михаил Саакашвили: «Они говорили, что я в розыске. Полиция сказала. А я, вот я».



Накануне утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже оппозиционера задержали, посадили в машину и попытались увезти.



Сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса и разбили лобовое стекло. Затем силой освободили Саакашвили из микроавтобуса, при этом оппозиционер вышел оттуда уже с расстегнутыми наручниками. После этого активисты устроили митинг у стен Рады.