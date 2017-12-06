Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
    •  
    Михаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос. Порошенко, СМИ, Саакашвили, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМихаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос

    Михаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос

    комментировать
    Михаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос

    Михаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос

    Михаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос

      После того, как к Михаилу Саакашвили на квартиру пришли с обыском и собирались задержать, начался настоящий паноптикум, который может закончиться совсем не смешно, ведь Саакашвили и тысячи его сторонников митингуют у стен Рады.

      Накануне Генпрокуратура Украины объявила политика в розыск и дала ему 24 часа на то, чтобы явиться на допрос. Саакашвили подозревают в государственном перевороте. Он обвинения отрицает, но вместе с тем ни от кого не скрывается.

      Всю эту ночь бывший губернатор Одесской области провел в палаточном городке у Рады и несколько раз выступал перед собравшимися.

      Михаил Саакашвили: «Они говорили, что я в розыске. Полиция сказала. А я, вот я».

      Накануне утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже оппозиционера задержали, посадили в машину и попытались увезти.

      Сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса и разбили лобовое стекло. Затем силой освободили Саакашвили из микроавтобуса, при этом оппозиционер вышел оттуда уже с расстегнутыми наручниками. После этого активисты устроили митинг у стен Рады.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru