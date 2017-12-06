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    Пострадавших в железнодорожной катастрофе в Германии вывозили медицинские вертолеты. Германия, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПострадавших в железнодорожной катастрофе в Германии вывозили медицинские вертолеты

    Пострадавших в железнодорожной катастрофе в Германии вывозили медицинские вертолеты

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    Пострадавших в железнодорожной катастрофе в Германии вывозили медицинские вертолеты

    Пострадавших в железнодорожной катастрофе в Германии вывозили медицинские вертолеты

    Пострадавших в железнодорожной катастрофе в Германии вывозили медицинские вертолеты

      На западе Германии столкнулись два поезда: пассажирский и грузовой состав. По сообщениям спасателей, пострадали 47 человек.

      Почти 50 человек пострадали при столкновении пассажирского и товарного поездов у населенного пункта Мербуш. Ранее сообщалось о двадцати пострадавших.

      По информации спасателей, травмы получили 47 человек. После столкновения вагоны экспресса сильно деформировались, и больше 150 пассажиров оказались блокированы.

      Пострадавших с места аварии эвакуировали спасательными вертолетами. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют специалисты.

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