Пострадавших в железнодорожной катастрофе в Германии вывозили медицинские вертолеты

На западе Германии столкнулись два поезда: пассажирский и грузовой состав. По сообщениям спасателей, пострадали 47 человек.
Почти 50 человек пострадали при столкновении пассажирского и товарного поездов у населенного пункта Мербуш. Ранее сообщалось о двадцати пострадавших.
По информации спасателей, травмы получили 47 человек. После столкновения вагоны экспресса сильно деформировались, и больше 150 пассажиров оказались блокированы.
Пострадавших с места аварии эвакуировали спасательными вертолетами. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют специалисты.
По информации спасателей, травмы получили 47 человек. После столкновения вагоны экспресса сильно деформировались, и больше 150 пассажиров оказались блокированы.
Пострадавших с места аварии эвакуировали спасательными вертолетами. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют специалисты.
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