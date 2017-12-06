Умер французский певец Джонни Холлидей

Знаменитый французский
рок-исполнитель и композитор Джонни Холлидей скончался в возрасте 74 лет от онкологического заболевания.
Как передает Agence France-Presse, о смерти музыканта сообщила его супруга, французская актриса Летиция Холлидей.
Летиция Холлидей, актриса: «Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь — с мужеством и достоинством».
Причиной смерти музыканта стал рак легких. О своей борьбе с онкологическим заболеванием артист рассказал в марте этого года.
Французские СМИ также писали, что музыкант очень тяжело переносит химиотерапию, и что его состояние ухудшилось.
Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. Выступать он начал еще будучи школьником, исполняя песни в эстрадном шоу. 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Тиражи его дисков составили более 110 млн экземпляров.
Летиция Холлидей, актриса: «Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь — с мужеством и достоинством».
Причиной смерти музыканта стал рак легких. О своей борьбе с онкологическим заболеванием артист рассказал в марте этого года.
Французские СМИ также писали, что музыкант очень тяжело переносит химиотерапию, и что его состояние ухудшилось.
Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. Выступать он начал еще будучи школьником, исполняя песни в эстрадном шоу. 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Тиражи его дисков составили более 110 млн экземпляров.
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