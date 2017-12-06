Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    •  

    Умер французский певец Джонни Холлидей

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Charles Platiau
    Умер французский певец Джонни Холлидей

    Умер французский певец Джонни Холлидей

    Умер французский певец Джонни Холлидей
  • Фото: Reuters © 2017, Charles Platiau

    • Знаменитый французский рок-исполнитель и композитор Джонни Холлидей скончался в возрасте 74 лет от онкологического заболевания.

    Как передает Agence France-Presse, о смерти музыканта сообщила его супруга, французская актриса Летиция Холлидей.

    Летиция Холлидей, актриса: «Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь — с мужеством и достоинством».

    Причиной смерти музыканта стал рак легких. О своей борьбе с онкологическим заболеванием артист рассказал в марте этого года.

    Французские СМИ также писали, что музыкант очень тяжело переносит химиотерапию, и что его состояние ухудшилось.

    Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. Выступать он начал еще будучи школьником, исполняя песни в эстрадном шоу. 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Тиражи его дисков составили более 110 млн экземпляров.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru