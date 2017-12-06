Пожарные потушили пылающий строительный рынок в подмосковном Железнодорожном

Площадь пожара на строительном рынке в Железнодорожном составила 700 квадратных метров.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, пожару на территории строительного рынка, расположенного на Советской улице в городе Железнодорожный, был присвоен второй номер сложности.
Пожар начался во вторник около семи часов вечера. Специалисты МЧС эвакуировали с территории рынка всех посетителей и сотрудников. В ночь на среду пожар был потушен, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают специалисты МЧС.
Пожар начался во вторник около семи часов вечера. Специалисты МЧС эвакуировали с территории рынка всех посетителей и сотрудников. В ночь на среду пожар был потушен, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают специалисты МЧС.
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