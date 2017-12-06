Прогноз на Олимпиаду: на какие медали могут рассчитывать российские спортсмены

В связи с решением МОК, сейчас многие обсуждают теоретические шансы российских олимпийцев на победу в Пхёнчхане. Ведь многие мировые агентства уже давно составили гипотетический план того, как Россия выступила бы на этих Играх.
Авторитетная американская компания Gracenote Sports, занимающаяся проведением исследований спортивных событий, недавно опубликовала прогноз, согласно которому сборная России завоевала бы в Корее не менее шести золотых, шести серебряных и десяти бронзовых медалей: всего — 22 награды. По расчетам американцев, это было бы восьмое место в неофициальном общем зачете: слишком большие медальные ожидания они дали конкурентам.
Другие спортивные издания, выпускавшие свои прогнозы, более щедры, обещая России вплоть до третьего места. Хотя шесть золотых медалей фигурируют сразу в нескольких обзорах.
Самым перспективным в плане медалей традиционно видится фигурное катание. Наибольшая ставка на Евгению Медведеву, но при этом велика вероятность того, что весь пьедестал в женском одиночном катании может быть российским. Также эксперты прочат российским фигуристам золото в парном катании.
Несколько медалей должны были принести российские лыжники. В фаворитах — двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, который накануне как раз взял серебро на этапе Кубка Мира в Норвегии.
Еще много надежд связывают с санным спортом, точнее, с именами Романа Репилова и Семена Павличенко. Выдающиеся результаты российских саночников должны получить красивое продолжение и на Олимпийских играх.
Сразу на несколько медалей могли рассчитывать российские конькобежцы. А вот с биатлоном ситуация сложная: именно в этом виде спорта нашу сборную особенно подкосили допинговые дисквалификации. И как сказано в одном из прогнозов: «результат было бы сложно предсказать даже за 5 минут до старта».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, во вторник на заседании в Лозанне исполкома МОК было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Также сообщалось, что «чистые» российские спортсмены могут принять участие в Играх-2018, выступая под олимпийским флагом. При этом российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что МОК снимет все ограничения и санкции, если Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет без нарушений. В этом случае российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на церемонии закрытия Игр.
Другие спортивные издания, выпускавшие свои прогнозы, более щедры, обещая России вплоть до третьего места. Хотя шесть золотых медалей фигурируют сразу в нескольких обзорах.
Самым перспективным в плане медалей традиционно видится фигурное катание. Наибольшая ставка на Евгению Медведеву, но при этом велика вероятность того, что весь пьедестал в женском одиночном катании может быть российским. Также эксперты прочат российским фигуристам золото в парном катании.
Несколько медалей должны были принести российские лыжники. В фаворитах — двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, который накануне как раз взял серебро на этапе Кубка Мира в Норвегии.
Еще много надежд связывают с санным спортом, точнее, с именами Романа Репилова и Семена Павличенко. Выдающиеся результаты российских саночников должны получить красивое продолжение и на Олимпийских играх.
Сразу на несколько медалей могли рассчитывать российские конькобежцы. А вот с биатлоном ситуация сложная: именно в этом виде спорта нашу сборную особенно подкосили допинговые дисквалификации. И как сказано в одном из прогнозов: «результат было бы сложно предсказать даже за 5 минут до старта».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, во вторник на заседании в Лозанне исполкома МОК было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Также сообщалось, что «чистые» российские спортсмены могут принять участие в Играх-2018, выступая под олимпийским флагом. При этом российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что МОК снимет все ограничения и санкции, если Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет без нарушений. В этом случае российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на церемонии закрытия Игр.
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