Журналисты НТВ вспомнили историю выступлений олимпийцев под нейтральным флагом

Каково это, выступать под нейтральным флагом? Допускают ли сами спортсмены возможность участия в играх без национальной символики? И как давно в истории Олимпийского движения появилась такая практика?
Комментарии в связи с решением Международного Олимпийского комитета об отстранении сборной РФ от Игр в Южной Корее, продолжают поступать на ленты информагентств. Стоит представить себе, в каких «клещах» оказываются сами спортсмены, которых если и допускают к Олимпиаде, то не как представителей своей страны. Когда и как в истории Олимпийского движения появилось это понятие «нейтральный флаг»? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.
Мир впервые узнал о «нейтральных атлетах» на Олимпиаде-80. Тогда, как известно, московскую Олимпиаду бойкотировали США, Британия, Канада, Турция, ФРГ: всего 65 стран. Но некоторые спортсмены все-таки выступили под нейтральным флагом, белым с олимпийскими кольцами. Нынешний президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу, например, завоевал тогда золото и серебро.
Прошло 35 лет и Себастьян Коу поддержал приостановку членства Российской федерации легкой атлетики в его международной организации. Причина — допинговый скандал из-за которого большинство российских легкоатлетов не поехали на Олимпиаду в Рио, а на ежегодных соревнованиях вынуждены были выступать под нейтральным флагом. Недавно дисквалификацию продлили. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене в августе на чемпионате мира в Лондоне завоевала золотую медаль. Гимна не было, флага тоже.
Мария Ласицкене, двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту: «Я тоже очень хотела пробежать круг почета с российским флагом. Я очень хотела услышать гимн родины. И у нас это забрали».
Звучит дико, но спортсменам запрещено даже красить ногти в цвета родного флага или включать гимн на мобильнике. Дарья Клишина на чемпионате Европы в Белграде надела резинку для волос в цветах триколора и получила нагоняй от международной ассоциации.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Мир впервые узнал о «нейтральных атлетах» на Олимпиаде-80. Тогда, как известно, московскую Олимпиаду бойкотировали США, Британия, Канада, Турция, ФРГ: всего 65 стран. Но некоторые спортсмены все-таки выступили под нейтральным флагом, белым с олимпийскими кольцами. Нынешний президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу, например, завоевал тогда золото и серебро.
Прошло 35 лет и Себастьян Коу поддержал приостановку членства Российской федерации легкой атлетики в его международной организации. Причина — допинговый скандал из-за которого большинство российских легкоатлетов не поехали на Олимпиаду в Рио, а на ежегодных соревнованиях вынуждены были выступать под нейтральным флагом. Недавно дисквалификацию продлили. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене в августе на чемпионате мира в Лондоне завоевала золотую медаль. Гимна не было, флага тоже.
Мария Ласицкене, двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту: «Я тоже очень хотела пробежать круг почета с российским флагом. Я очень хотела услышать гимн родины. И у нас это забрали».
Звучит дико, но спортсменам запрещено даже красить ногти в цвета родного флага или включать гимн на мобильнике. Дарья Клишина на чемпионате Европы в Белграде надела резинку для волос в цветах триколора и получила нагоняй от международной ассоциации.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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