Хвост
ТВ-Эфир
Хвост
    •  
    Журналисты НТВ вспомнили историю выступлений олимпийцев под нейтральным флагом. МОК, Олимпиада, допинг, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналисты НТВ вспомнили историю выступлений олимпийцев под нейтральным флагом

    Журналисты НТВ вспомнили историю выступлений олимпийцев под нейтральным флагом

    1 комментарий
    Журналисты НТВ вспомнили историю выступлений олимпийцев под нейтральным флагом

    Журналисты НТВ вспомнили историю выступлений олимпийцев под нейтральным флагом

    Журналисты НТВ вспомнили историю выступлений олимпийцев под нейтральным флагом

      Каково это, выступать под нейтральным флагом? Допускают ли сами спортсмены возможность участия в играх без национальной символики? И как давно в истории Олимпийского движения появилась такая практика?

      Комментарии в связи с решением Международного Олимпийского комитета об отстранении сборной РФ от Игр в Южной Корее, продолжают поступать на ленты информагентств. Стоит представить себе, в каких «клещах» оказываются сами спортсмены, которых если и допускают к Олимпиаде, то не как представителей своей страны. Когда и как в истории Олимпийского движения появилось это понятие «нейтральный флаг»? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.

      Мир впервые узнал о «нейтральных атлетах» на Олимпиаде-80. Тогда, как известно, московскую Олимпиаду бойкотировали США, Британия, Канада, Турция, ФРГ: всего 65 стран. Но некоторые спортсмены все-таки выступили под нейтральным флагом, белым с олимпийскими кольцами. Нынешний президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу, например, завоевал тогда золото и серебро.

      Прошло 35 лет и Себастьян Коу поддержал приостановку членства Российской федерации легкой атлетики в его международной организации. Причина — допинговый скандал из-за которого большинство российских легкоатлетов не поехали на Олимпиаду в Рио, а на ежегодных соревнованиях вынуждены были выступать под нейтральным флагом. Недавно дисквалификацию продлили. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене в августе на чемпионате мира в Лондоне завоевала золотую медаль. Гимна не было, флага тоже.

      Мария Ласицкене, двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту: «Я тоже очень хотела пробежать круг почета с российским флагом. Я очень хотела услышать гимн родины. И у нас это забрали».

      Звучит дико, но спортсменам запрещено даже красить ногти в цвета родного флага или включать гимн на мобильнике. Дарья Клишина на чемпионате Европы в Белграде надела резинку для волос в цветах триколора и получила нагоняй от международной ассоциации.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      Новости по теме

      Допинговые скандалы

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru