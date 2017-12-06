FIFA: решение МОК не повлияет на подготовку к ЧМ-2018

Решение Международного олимпийского комитета о недопуске сборной России к участию в Олимпийских играх 2018 года не повлияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Сообщение пресс-службы Международной федерации футбола (FIFA): « FIFA приняла к сведению принятое МОК решение в отношении российских спортсменов. Оно не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, поскольку мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить наилучшую организацию мероприятия».
В FIFA заявили, что Международная федерация футбола приняла к сведению решение МОК в отношении российских спортсменов, но на футбольном первенстве это никак не скажется, работа над наилучшей организацией мероприятия продолжается. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут летом будущего года в 11 городах России.
Во вторник на заседании в Лозанне исполкома МОК было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Также сообщалось, что «чистые» российские спортсмены могут принять участие в Играх-2018, выступая под олимпийским флагом. При этом российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут.
Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что МОК снимет все ограничения и санкции, если Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет нормально и без нарушений. В этом случае российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на церемонии закрытия Игр.
В FIFA заявили, что Международная федерация футбола приняла к сведению решение МОК в отношении российских спортсменов, но на футбольном первенстве это никак не скажется, работа над наилучшей организацией мероприятия продолжается. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут летом будущего года в 11 городах России.
Во вторник на заседании в Лозанне исполкома МОК было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Также сообщалось, что «чистые» российские спортсмены могут принять участие в Играх-2018, выступая под олимпийским флагом. При этом российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут.
Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что МОК снимет все ограничения и санкции, если Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет нормально и без нарушений. В этом случае российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на церемонии закрытия Игр.
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