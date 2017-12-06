Футболисты ЦСКА уступили клубу «Манчестер Юнайтед» и не вышли в плей-офф ЛЧ

Московский ЦСКА потерпел поражение от английского «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Англии в ночь на среду по московскому времени, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед». В составе ЦСКА мяч на 45-й минуте забил Витиньо, у «Манчестер Юнайтед» отличились Ромелу Лукаку (64) и Маркус Рэшфорд (66).



Таким образом, ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но выступит в весенней стадии Лиги Европы. Путевку в этот турнир армейцы получают за то, что заняли третье место в своей группе (9 очков).



Первое место в группе занял «Манчестер Юнайтед» (15 очков), второе у швейцарского «Базеля», который после победы в гостевом матче над португальской «Бенфикой» со счетом 2:0 набрал 12 очков. «Бенфика» покинула еврокубки, не набрав очков в групповом этапе.