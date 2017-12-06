Захарова: решение МОК не сможет «завалить» Россию

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала решение Международного олимпийского комитета об условиях участия российских спортсменов в
Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Нам всё время пытаются доказать несуразность нашего всего: образа жизни, культуры, истории, теперь ещё и спорта. Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да. Чего только нам не приходилось исторически выносить от „партнеров“. Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями… Берём и выживаем».
Комментарий Мария Захарова разместила на своей странице в Facebook.
Ранее решение МОК о формате участия российской сборной в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане прокомментировал российский сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, великой державе не пристало «инкогнито» ехать на Олимпиаду. А глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что в решении МОК нет логики.
Напомним, во вторник вечером на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. «Чистые» российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут, вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица.
Комментарий Мария Захарова разместила на своей странице в Facebook.
Ранее решение МОК о формате участия российской сборной в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане прокомментировал российский сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, великой державе не пристало «инкогнито» ехать на Олимпиаду. А глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что в решении МОК нет логики.
Напомним, во вторник вечером на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. «Чистые» российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут, вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица.
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