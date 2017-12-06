Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Захарова: решение МОК не сможет «завалить» Россию

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    Захарова: решение МОК не сможет «завалить» Россию

    Захарова: решение МОК не сможет «завалить» Россию

    Захарова: решение МОК не сможет «завалить» Россию
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • Официальный представитель МИД РФ прокомментировала решение Международного олимпийского комитета об условиях участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Нам всё время пытаются доказать несуразность нашего всего: образа жизни, культуры, истории, теперь ещё и спорта. Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да. Чего только нам не приходилось исторически выносить от „партнеров“. Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями… Берём и выживаем».

    Комментарий Мария Захарова разместила на своей странице в Facebook.

    Ранее решение МОК о формате участия российской сборной в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане прокомментировал российский сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, великой державе не пристало «инкогнито» ехать на Олимпиаду. А глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что в решении МОК нет логики.

    смотретьЗаседание МОК в Лозанне: Томас Бах пообещал «пролить свет на все вопросы»
    Заседание МОК в Лозанне: Томас Бах пообещал «пролить свет на все вопросы»
    Напомним, во вторник вечером на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. «Чистые» российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут, вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru