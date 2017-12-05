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    В центре Москвы автомобиль с женщиной-водителем упал в реку

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    В центре Москвы автомобиль с женщиной-водителем упал в реку

    В центре Москвы автомобиль с <nobr>женщиной-водителем</nobr> упал в реку

    Спасатели вытащили из ледяной воды женщину, управлявшую автомобилем, рухнувшим в Яузу с набережной.

    Сообщение пресс-службы столичного главка ГИБДД: «Водитель не справилась с управлением, автомобиль упал в реку с Костомаровской набережной в районе дома 17 по Наставническому переулку».

    На месте происшествия работают спасатели, которые вытащили из воды пострадавшую женщину и автомобиль. По предварительной информации, женщина получила переохлаждение, ей оказывают медицинскую помощь.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие обстоятельства и причины происшествия, пишет РИА Новости.

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