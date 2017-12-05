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    В железнодорожной катастрофе в Германии пострадали не менее 20 человек

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    • Фото: @FWMeerbusch / twitter.com
    В железнодорожной катастрофе в Германии пострадали не менее 20 человек

    В железнодорожной катастрофе в Германии пострадали не менее 20 человек

    В железнодорожной катастрофе в Германии пострадали не менее 20 человек
  • Фото: @FWMeerbusch / twitter.com

    • Немецкие СМИ сообщают о столкновении пассажирского и грузового поездов в Северной Рейн-Вестфалии.

    Как передает Bild, железнодорожная катастрофа произошла возле населенного пункта Мербуш.

    По предварительной информации, пострадали не менее 20 человек. Официальных данных о числе пострадавших пока не сообщалось, им оказывают медицинскую помощь.

    К месту аварии прибыли специалисты пожарной службы города Мербуш. На своей странице в Twitter пожарные сообщили, что сотрудничают с другими оперативными службами для оказания оперативной помощи пострадавшим.



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