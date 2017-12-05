В железнодорожной катастрофе в Германии пострадали не менее 20 человек

Немецкие СМИ сообщают о столкновении пассажирского и грузового поездов в Северной
Рейн-Вестфалии.
Как передает Bild, железнодорожная катастрофа произошла возле населенного пункта Мербуш.
По предварительной информации, пострадали не менее 20 человек. Официальных данных о числе пострадавших пока не сообщалось, им оказывают медицинскую помощь.
К месту аварии прибыли специалисты пожарной службы города Мербуш. На своей странице в Twitter пожарные сообщили, что сотрудничают с другими оперативными службами для оказания оперативной помощи пострадавшим.
По предварительной информации, пострадали не менее 20 человек. Официальных данных о числе пострадавших пока не сообщалось, им оказывают медицинскую помощь.
К месту аварии прибыли специалисты пожарной службы города Мербуш. На своей странице в Twitter пожарные сообщили, что сотрудничают с другими оперативными службами для оказания оперативной помощи пострадавшим.
Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug genießt hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR— Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5 декабря 2017 г.
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