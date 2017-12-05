Главный криминалист МВД задержан по делу о хищении 80 млн рублей

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экспертно-криминалистического центра МВД России Пётр Гришин и его заместитель Олег Мазур задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке криминалистического оборудования.
В ближайшее время им предъявят обвинение по статье «Мошенничество» и направят в суд ходатайство об аресте, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Ранее сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела против Гришина и Мазура. По данным СК, высокопоставленные полицейские на 80 млн рублей завысили стоимость госконтрактов на покупку криминалистической техники для региональных подразделений МВД.
По версии следствия, главный криминалист МВД и его зам заключали контракты по завышенным ценам с подконтрольными их знакомому компаниями, а всего имело место три таких эпизода.
В служебных кабинетах подозреваемых, а также по местам их проживания сегодня прошли обыски. Генерал-лейтенант полиции Пётр Гришин подал рапорт об отставке.
Ранее сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела против Гришина и Мазура. По данным СК, высокопоставленные полицейские на 80 млн рублей завысили стоимость госконтрактов на покупку криминалистической техники для региональных подразделений МВД.
По версии следствия, главный криминалист МВД и его зам заключали контракты по завышенным ценам с подконтрольными их знакомому компаниями, а всего имело место три таких эпизода.
В служебных кабинетах подозреваемых, а также по местам их проживания сегодня прошли обыски. Генерал-лейтенант полиции Пётр Гришин подал рапорт об отставке.
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