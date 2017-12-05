Хождение по мукам
ТВ-Эфир
Хождение по мукам
    •  

    Главный криминалист МВД задержан по делу о хищении 80 млн рублей

    5 комментариев
    • Фото: мвд.рф
    Главный криминалист МВД задержан по делу о хищении 80 млн рублей

    Главный криминалист МВД задержан по делу о хищении 80 млн рублей

    Главный криминалист МВД задержан по делу о хищении 80 млн рублей
  • Фото: мвд.рф

    • Глава экспертно-криминалистического центра МВД России Пётр Гришин и его заместитель Олег Мазур задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке криминалистического оборудования.

    В ближайшее время им предъявят обвинение по статье «Мошенничество» и направят в суд ходатайство об аресте, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    Ранее сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела против Гришина и Мазура. По данным СК, высокопоставленные полицейские на 80 млн рублей завысили стоимость госконтрактов на покупку криминалистической техники для региональных подразделений МВД.

    По версии следствия, главный криминалист МВД и его зам заключали контракты по завышенным ценам с подконтрольными их знакомому компаниями, а всего имело место три таких эпизода.

    В служебных кабинетах подозреваемых, а также по местам их проживания сегодня прошли обыски. Генерал-лейтенант полиции Пётр Гришин подал рапорт об отставке.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru