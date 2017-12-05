Таможня ужесточила правила доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов

Федеральная таможенная служба ввела новые правила оформления покупок в зарубежных
интернет-магазинах.
Таможня установила новые правила оформления заказов из зарубежных интернет-магазинов. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной таможенной службе, при оформлении доставки покупателю нужно будет указывать свой ИНН и ссылки на приобретенные товары.
Данные нужны для того, чтобы таможня могла отследить стоимость и массу товаров и проверить, облагается ли покупка пошлиной. В ведомстве уточнили, что никаких задержек доставки в связи с нововведением быть не должно.
Из сообщения ФТС: «Все контрольные операции и решения принимаются системой в режиме реального времени. При своевременном представлении ИНН никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет».
Это не первая попытка надзорных ведомств отследить поставки из зарубежных интернет-магазинов в Россию. Так, в июле стало известно об инициативе ФАС обложить иностранные торговые компании НДС. Планировалось, что инициатива обеспечит равные условия для российских и иностранных магазинов и позволит быстрее доставлять посылки: на таможне они будут проходить через зеленый коридор. Однако дополнительный налог повысит цены на сами товары на 18%.
Данные нужны для того, чтобы таможня могла отследить стоимость и массу товаров и проверить, облагается ли покупка пошлиной. В ведомстве уточнили, что никаких задержек доставки в связи с нововведением быть не должно.
Из сообщения ФТС: «Все контрольные операции и решения принимаются системой в режиме реального времени. При своевременном представлении ИНН никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет».
Это не первая попытка надзорных ведомств отследить поставки из зарубежных интернет-магазинов в Россию. Так, в июле стало известно об инициативе ФАС обложить иностранные торговые компании НДС. Планировалось, что инициатива обеспечит равные условия для российских и иностранных магазинов и позволит быстрее доставлять посылки: на таможне они будут проходить через зеленый коридор. Однако дополнительный налог повысит цены на сами товары на 18%.
Комментарии