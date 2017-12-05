На петербургском льду собрались звезды студенческого хоккея

Впервые в истории Северная столица при поддержке Федерации хоккея Петербурга принимает матч звезд Всероссийской студенческой лиги.

Сегодня на арене хоккейного городка СКА у Ледового дворца проходит первый период битвы лучших молодых игроков — сборных Восточной Западной конференций. По-настоящему звездное противостояние объединяет представителей вузов всех регионов страны.



В составе команды «Запада» солирует пятерка игроков из Петербурга. Это студенты Университета имени Лесгафта, Архитектурно-строительного и Политехнического, а также Академии народного хозяйства и госслужбы.



А перед главным событием вечера соперники как следует размялись: на ледовой арене студенты выявили лучших из лучших в мастер-шоу. Ко всем конкурсам спортсмены отнеслись ответственно: для многих это серьезный шанс заявить о себе в хоккейном сообществе.



Это второй по счету розыгрыш студенческого трофея. Первый матч за звание лучшей сборной сезона прошел в минувшем году в Москве и был приурочен к 70-летию отечественного хоккея. Организаторы нынешнего противостояния надеются, что в будущем такие матчевые встречи смогут принять и другие города России.