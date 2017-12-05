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    На петербургском льду собрались звезды студенческого хоккея. Санкт-Петербург, вузы, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа петербургском льду собрались звезды студенческого хоккея

    На петербургском льду собрались звезды студенческого хоккея

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    На петербургском льду собрались звезды студенческого хоккея

    На петербургском льду собрались звезды студенческого хоккея

      Впервые в истории Северная столица при поддержке Федерации хоккея Петербурга принимает матч звезд Всероссийской студенческой лиги.

      Сегодня на арене хоккейного городка СКА у Ледового дворца проходит первый период битвы лучших молодых игроков — сборных Восточной Западной конференций. По-настоящему звездное противостояние объединяет представителей вузов всех регионов страны.

      В составе команды «Запада» солирует пятерка игроков из Петербурга. Это студенты Университета имени Лесгафта, Архитектурно-строительного и Политехнического, а также Академии народного хозяйства и госслужбы.

      А перед главным событием вечера соперники как следует размялись: на ледовой арене студенты выявили лучших из лучших в мастер-шоу. Ко всем конкурсам спортсмены отнеслись ответственно: для многих это серьезный шанс заявить о себе в хоккейном сообществе.

      Это второй по счету розыгрыш студенческого трофея. Первый матч за звание лучшей сборной сезона прошел в минувшем году в Москве и был приурочен к 70-летию отечественного хоккея. Организаторы нынешнего противостояния надеются, что в будущем такие матчевые встречи смогут принять и другие города России.

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