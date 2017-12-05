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    Эрмитаж представил археологические сокровища шумеров. Санкт-Петербург, Эрмитаж, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрмитаж представил археологические сокровища шумеров

    Эрмитаж представил археологические сокровища шумеров

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    Эрмитаж представил археологические сокровища шумеров

    Эрмитаж представил археологические сокровища шумеров

      Восточная экспозиция привезена в Петербург из Бахрейна и рассказывает о развитии дильмунской цивилизации.

      В Эрмитаже открылась выставка археологических сокровищ из Национального музея Бахрейна. Это 170 предметов, которые расскажут о становлении и расцвете дильмунской цивилизации с III по I тысячелетие до нашей эры.

      Ценные находки были сделаны на островах в Персидском заливе. Один из них — Дельмун — древними шумерами считался колыбелью их цивилизации.

      Последние десятилетия там не прекращаются раскопки. Так, в 1950-х годах был открыт храмовый комплекс Барбар. В полу одного из зданий в закладной яме ученые нашли алебастровые сосуды, а вместе с ними медную голову быка.

      Вероятно, он украшал арфу или лиру. Такие украшения музыкальных инструментов найдены в царских гробницах в Месопотамии.

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