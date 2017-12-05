Эрмитаж представил археологические сокровища шумеров

Восточная экспозиция привезена в Петербург из Бахрейна и рассказывает о развитии дильмунской цивилизации.

В Эрмитаже открылась выставка археологических сокровищ из Национального музея Бахрейна. Это 170 предметов, которые расскажут о становлении и расцвете дильмунской цивилизации с III по I тысячелетие до нашей эры.



Ценные находки были сделаны на островах в Персидском заливе. Один из них — Дельмун — древними шумерами считался колыбелью их цивилизации.



Последние десятилетия там не прекращаются раскопки. Так, в 1950-х годах был открыт храмовый комплекс Барбар. В полу одного из зданий в закладной яме ученые нашли алебастровые сосуды, а вместе с ними медную голову быка.



Вероятно, он украшал арфу или лиру. Такие украшения музыкальных инструментов найдены в царских гробницах в Месопотамии.