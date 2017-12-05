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    На Украине анонсировали закрытие ряда «пророссийских СМИ» до Нового года

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    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich
    На Украине анонсировали закрытие ряда «пророссийских СМИ» до Нового года

    На Украине анонсировали закрытие ряда «пророссийских СМИ» до Нового года

    На Украине анонсировали закрытие ряда «пророссийских СМИ» до Нового года
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании в Раде заявил, что до Нового года в стране будет закрыт «ряд пророссийских СМИ».

    Закрытие ряд пророссийских СМИ генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал «подарком для всех честных украинцев».

    Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «Я очень надеюсь, что к Новому году подарком для всех честных украинцев будет прекращение функционирования пророссийских средств массовой информации, которые загрязняют мозги отдельных доверчивых украинцев».

    Луценко не уточнил, о каких СМИ идет речь. При этом генпрокурор отметил, что «соответствующая процедура уже пройдена», опять же не объяснив, что именно за «процедура». «Мы ждем вступления в законную силу такого решения», — добавил он.

    Напомним, на днях телеканалу RT в США был присвоен статус иностранного агента, а журналистов лишили аккредитации в Конгрессе США. В ответ на это Минюст РФ включил в список иноагентов девять американских СМИ, работающих на территории РФ. Это «Голос Америки», «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».

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