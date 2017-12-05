Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании в Раде заявил, что до Нового года в стране будет закрыт «ряд пророссийских СМИ».
Закрытие ряд пророссийских СМИ генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал «подарком для всех честных украинцев».
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «Я очень надеюсь, что к Новому году подарком для всех честных украинцев будет прекращение функционирования пророссийских средств массовой информации, которые загрязняют мозги отдельных доверчивых украинцев».
Луценко не уточнил, о каких СМИ идет речь. При этом генпрокурор отметил, что «соответствующая процедура уже пройдена», опять же не объяснив, что именно за «процедура». «Мы ждем вступления в законную силу такого решения», — добавил он.
Напомним, на днях телеканалу RT в США был присвоен статус иностранного агента, а журналистов лишили аккредитации в Конгрессе США. В ответ на это Минюст РФ включил в список иноагентов девять американских СМИ, работающих на территории РФ. Это «Голос Америки», «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «Я очень надеюсь, что к Новому году подарком для всех честных украинцев будет прекращение функционирования пророссийских средств массовой информации, которые загрязняют мозги отдельных доверчивых украинцев».
Луценко не уточнил, о каких СМИ идет речь. При этом генпрокурор отметил, что «соответствующая процедура уже пройдена», опять же не объяснив, что именно за «процедура». «Мы ждем вступления в законную силу такого решения», — добавил он.
Напомним, на днях телеканалу RT в США был присвоен статус иностранного агента, а журналистов лишили аккредитации в Конгрессе США. В ответ на это Минюст РФ включил в список иноагентов девять американских СМИ, работающих на территории РФ. Это «Голос Америки», «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».
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