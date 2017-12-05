Плакал, но вину не признал: как Брежнева из Петербурга отправили под стражу за страшную аварию

Журналисты НТВ наблюдали за поведением подозреваемого в смертельном ДТП, которого сегодня арестовали в Невском районном суде.
С первой минуты их появления в судебном коридоре стало понятно: адвокат и клиент проявляют удивительное единодушие в выборе тактики. Если подозреваемый в серьезной автомобильной аварии при задержании прятался от полицейских в диване, то юрист также пыталась оградить своего подзащитного, но на этот раз от прессы.
Однако скрыть лицо своего клиента от СМИ защите Брежнева удалось не сразу. Помешала заминка конвоиров перед входом в зал заседаний. Тогда предполагаемый виновник ДТП и оказался под прицелом фото-и видеокамер, а журналистам выпал шанс задать вопросы. Правда, 25-летний водитель не ответил ни на один.
Большую разговорчивость Александр Брежнев проявил в общении с судьей. Вину подозреваемый не признал. Во время допроса он рассказал, что работает водителем в «Яндекс. Такси». Кроме того, много плакал. Якобы слезы были вызваны состоянием здоровья и воспоминаниями о покойной матери. В том числе эти аргументы использовала адвокат, настаивая на домашнем аресте.
Яна Антонь, адвокат Александра Брежнева: «Мой подзащитный готов и может находиться под домашним арестом. Это та же мера пресечения, та же изоляция от общества, что и содержание под стражей. Поэтому домашний арест мог быть назначен».
Тем не менее следствие считает, что 2 декабря 25-летний Александр Брежнев после отдыха в баре сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. От ночного заведения водитель успел отъехать на три километра, после чего, пытаясь проскочить перекресток на красный, столкнулся со служебным микроавтобусом.
Четверо сотрудников «Горэлектротранса» погибли на месте. Пассажир иномарки с тяжелыми травмами до сих пор находится в больнице. Тот факт, что Брежнев сбежал с места ДТП, оставив друга в искореженном автомобиле, позволил судье отправить подозреваемого под стражу на два месяца.
Однако скрыть лицо своего клиента от СМИ защите Брежнева удалось не сразу. Помешала заминка конвоиров перед входом в зал заседаний. Тогда предполагаемый виновник ДТП и оказался под прицелом фото-и видеокамер, а журналистам выпал шанс задать вопросы. Правда, 25-летний водитель не ответил ни на один.
Большую разговорчивость Александр Брежнев проявил в общении с судьей. Вину подозреваемый не признал. Во время допроса он рассказал, что работает водителем в «Яндекс. Такси». Кроме того, много плакал. Якобы слезы были вызваны состоянием здоровья и воспоминаниями о покойной матери. В том числе эти аргументы использовала адвокат, настаивая на домашнем аресте.
Яна Антонь, адвокат Александра Брежнева: «Мой подзащитный готов и может находиться под домашним арестом. Это та же мера пресечения, та же изоляция от общества, что и содержание под стражей. Поэтому домашний арест мог быть назначен».
Тем не менее следствие считает, что 2 декабря 25-летний Александр Брежнев после отдыха в баре сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. От ночного заведения водитель успел отъехать на три километра, после чего, пытаясь проскочить перекресток на красный, столкнулся со служебным микроавтобусом.
Четверо сотрудников «Горэлектротранса» погибли на месте. Пассажир иномарки с тяжелыми травмами до сих пор находится в больнице. Тот факт, что Брежнев сбежал с места ДТП, оставив друга в искореженном автомобиле, позволил судье отправить подозреваемого под стражу на два месяца.
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