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    ГАЗ показал автомобили нового поколения

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    ГАЗ показал автомобили нового поколения

    ГАЗ показал автомобили нового поколения

    ГАЗ показал автомобили нового поколения

      На Горьковском автозаводе готовятся с размахом отметить 85-летие предприятия.

      В 32-м году с конвейера сошел первый грузовик «полуторка». С тех пор по автомобилям марки ГАЗ можно изучать историю страны. В годы Великой Отечественной завод был целиком переориентирован на выпуск военной техники: танки Т-70, бронемашины, самоходные установки и снаряды для «Катюш».

      Потом появились ЗИМы и «Чайки», на которых разъезжала партийная элита. А машина с оленем на капоте — ГАЗ-21 — была заветной мечтой миллионов советских граждан.

      Такие старые «Волги» есть, кстати, в личном гараже Владимира Путина. Корреспондент НТВ Андрей Шамин сегодня отправился на завод, чтобы увидеть автомобили поколения next. Подробнее — в репортаже НТВ.

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