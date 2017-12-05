Медведев: тарифы на билеты в плацкарт в новом году повышаться не будут

Железнодорожные грузовые тарифы будут рассчитываться по формуле «инфляция минус», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В совещании также участвовали глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев и гендиректор РЖД Олег Белозёров.



Также Медведев сообщил, что в следующем году дополнительная надбавка к грузовому железнодорожному тарифу составит 1,5%. Это своего рода компенсация для РЖД.



Премьер напомнил, что тарифы на билеты в плацкарт в новом году повышаться не будут