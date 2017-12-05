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    Медведев: тарифы на билеты в плацкарт в новом году повышаться не будут. железные дороги, Медведев, РЖД. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев: тарифы на билеты в плацкарт в новом году повышаться не будут

    Медведев: тарифы на билеты в плацкарт в новом году повышаться не будут

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    Медведев: тарифы на билеты в плацкарт в новом году повышаться не будут

    Медведев: тарифы на билеты в плацкарт в новом году повышаться не будут

      Железнодорожные грузовые тарифы будут рассчитываться по формуле «инфляция минус», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

      В совещании также участвовали глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев и гендиректор РЖД Олег Белозёров.

      Также Медведев сообщил, что в следующем году дополнительная надбавка к грузовому железнодорожному тарифу составит 1,5%. Это своего рода компенсация для РЖД.

      Премьер напомнил, что тарифы на билеты в плацкарт в новом году повышаться не будут

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