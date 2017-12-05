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    На ликвидацию свалки в Балашихе выделено 4 млрд рублей. Московская область, мусор, Путин, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа ликвидацию свалки в Балашихе выделено 4 млрд рублей

    На ликвидацию свалки в Балашихе выделено 4 млрд рублей

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    На ликвидацию свалки в Балашихе выделено 4 млрд рублей

    На ликвидацию свалки в Балашихе выделено 4 млрд рублей

      Губернатор Московской области представил президенту РФ отчет о работах на мусорном полигоне «Кучино».

      Более 4 млрд рублей выделено на рекультивацию мусорного полигона в подмосковном Кучино. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Встреча прошла в резиденции президента в Ново-Огареве. По словам Воробьева, сейчас большая свалка, которая в прямом смысле отравляла жизнь людям, полностью засыпана грунтом.

      Воробьев добавил, что основные работы по рекультивации свалки начнутся в марте 2018 года и займут около полутора лет.

      Напомним, мусорный полигон закрыли в июне после обращения жителей во время прямой линии с президентом. Огромная свалка существовала больше 50 лет и была даже видна из космоса — она занимала около 50 гектаров.

      Помимо полигона «Кучино», в Подмосковье за последнее время были закрыты еще три крупных свалки — «Каурцево», «Кулаковский» и «Царёво». Всего с 2013 года в регионе закрылись 24 свалки из 39. Вместо них планируют построить мусороперерабатывающие заводы.

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