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    Подъем на крышу, освобождение из автозака и поход на Раду: Саакашвили провел день как герой боевика. Порошенко, Саакашвили, СМИ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодъем на крышу, освобождение из автозака и поход на Раду: Саакашвили провел день как герой боевика

    Подъем на крышу, освобождение из автозака и поход на Раду: Саакашвили провел день как герой боевика

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    Подъем на крышу, освобождение из автозака и поход на Раду: Саакашвили провел день как герой боевика

    Подъем на крышу, освобождение из автозака и поход на Раду: Саакашвили провел день как герой боевика

    Подъем на крышу, освобождение из автозака и поход на Раду: Саакашвили провел день как герой боевика

      Сегодня захватывающие события разворачиваются в Киеве. В центре города у здания Верховной рады бунтуют сторонники Михаила Саакашвили. Они отбили его у полиции и, разорвав наручники, вытащили из автозака.

      Для бывшего одесского губернатора сегодняшний день напоминал американские горки или боевик. Он грозился броситься с крыши, был схвачен, потом оказался на воле и вот теперь призывает своих соратников собраться на Майдане и избавить Украину от Порошенко и его «банды». Хроника событий — у корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

      Бывший президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили — мужчина в самом расцвете сил — грозит прыгнуть с крыши. Выпив для храбрости воды из бутылки, он решает повременить с самопожертвованием и делает заявление для украинской прессы, которая внизу жадно ловит каждое русское слово грузина.

      Для того чтобы понять, почему судьба забросила Михаила Николозовича на крышу 8-этажного дома, надо немного вернуться назад. Вот хроника

      9:34 — в киевскую квартиру Саакашвили приходят с обыском сотрудники СБУ. Формальный повод — организация незаконных митингов и содействие участникам преступных организаций. Интерес к шоу подогревают прямые трансляции в Интернете.

      10:00 — бойцы СБУ взламывают дверь квартиры.

      10:36 — начинаются стычки между силовиками и активистами партии Саакашвили «Движение новых сил». Активисты переходят в атаку.

      10:38 — силовики оттаскивают Саакашвили от края крыши дома, с которой тот грозился спрыгнуть. Он упирается, но идет вниз. Трагическая развязка откладывается. Попытка посадить Михаила Саакашвили в синий микроавтобус — отдельная история. Машину блокируют сторонники Саакашвили.

      12:20 — активисты «Движения новых сил» полностью блокировали дороги вокруг дома оппозиционера в Киеве.

      13:23 — официальное заявление генпрокурора Украины: «Целью организованных Саакашвили акций — свержение государственной власти». Другими словами, лишенному гражданства и незаконно находящемуся на Украине политику «шьют» дело. А точнее — статью 256-ю Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В общем, отступать некуда.

      смотретьТолпа освободила Саакашвили из автобуса силовиков
      Толпа освободила Саакашвили из автобуса силовиков
      14:35 — сторонники Саакашвили взламывают заднюю дверь микроавтобуса и освобождают политика.

      14:45 — сразу же после освобождения, с наручниками на одной руке и бутылкой воды в другой, Саакашвили призывает сторонников идти к Раде и требовать импичмента президента. А в генпрокуратуре уточняют: акции протеста финансировали люди Януковича, от которых Саакашвили получил полмиллиона долларов.

      Михаил Саакашвили, лидер «Движения новых сил»: «Я останусь бороться в Украине, умру за Украину, потому что я обязан вам не только возвращением на Украину и сейчас своей свободой. Моя жизнь принадлежит вам!»

      Чудесное спасение Саакашвили из лап «кровавого режима» украинские политики комментировали по-разному — в зависимости от политических пристрастий.

      Зоран Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины: «Саакашвили трус. Сегодня Мишка на крыше кричал, что прыгнет, но не прыгнул. Думаю, если бы все-таки что-то постелили, и он прыгнул, рейтинг хоть как-то бы поднялся».

      Юлия Тимошенко, партия «Батьковщина»: «Это именно расправа, по-другому это назвать нельзя. Ворвались к нему в жилище, не допуская адвокатов, не допуская народных депутатов. Заставили президента Украины (извините, Грузии, но неплохо было бы, чтобы Украины) выйти на крышу дома. И заставили на глазах всего цивилизованного мира прыгнуть вниз, чтобы выразить протест против политической расправы».

      Тем временем Пётр Порошенко никак не отреагировал на происшедшее. Несколько тысяч человек сейчас продолжают митинговать у Рады, прокуратура Киева возбудила новое уголовное дело. Теперь уже по факту силового освобождения Саакашвили.

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