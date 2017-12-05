«Мы не сироты»: олимпийский чемпион Воевода против выступления сборной РФ без флага

Олимпийский чемпион Алексей Воевода назвал бессмысленным участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Золотой призер Олимпиады в Сочи Алексей Воевода, также отстраненный от соревнований по решению МОК, в интервью НТВ заявил, что считает бессмысленным выступление на Играх под нейтральным флагом.
Алексей Воевода, бобслеист: «Мы не сироты, у нас есть мать-Родина, и она нас воспитала. Она вкладывала в развитие современного спорта, и мы производные этих вложений. Как можно поехать не под флагом? Я бы не поехал».
По мнению Воеводы, государство не должно соглашаться на выступление сборной без своего флага.
Алексей Воевода: «Позиция государства здесь должна быть достаточно четкой: под нейтральным флагом сборная не поедет на Олимпийские игры. Если сами спортсмены захотят поехать, то я их пойму, но буду гордиться теми, кто откажется».
Напомним, в Кремле сегодня отказались комментировать события в Лозанне, пока не будет объявлено решение МОК относительно российских спортсменов. Решение о допуске или недопуске нашей сборной на Олимпиаду будет оглашено сегодня в 21:30 по Москве.
Подробности — в видеоматериале.
Алексей Воевода, бобслеист: «Мы не сироты, у нас есть мать-Родина, и она нас воспитала. Она вкладывала в развитие современного спорта, и мы производные этих вложений. Как можно поехать не под флагом? Я бы не поехал».
По мнению Воеводы, государство не должно соглашаться на выступление сборной без своего флага.
Алексей Воевода: «Позиция государства здесь должна быть достаточно четкой: под нейтральным флагом сборная не поедет на Олимпийские игры. Если сами спортсмены захотят поехать, то я их пойму, но буду гордиться теми, кто откажется».
Напомним, в Кремле сегодня отказались комментировать события в Лозанне, пока не будет объявлено решение МОК относительно российских спортсменов. Решение о допуске или недопуске нашей сборной на Олимпиаду будет оглашено сегодня в 21:30 по Москве.
Подробности — в видеоматериале.
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