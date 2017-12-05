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    Лопнувшая труба ошпарила петербургское Купчино. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛопнувшая труба ошпарила петербургское Купчино

    Лопнувшая труба ошпарила петербургское Купчино

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    • Фото: spb_today / vk.com
    Лопнувшая труба ошпарила петербургское Купчино

    Лопнувшая труба ошпарила петербургское Купчино

    Лопнувшая труба ошпарила петербургское Купчино
    • Фото: spb_today / vk.com

      • Во Фрунзенском районе города ликвидируются последствия крупной аварии на магистрали. Днем на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы лопнула труба с горячей водой.

      Как передает ТАСС, движение транспорта на одной из самых больших автомагистралей города было ограничено. Энергетики локализуют прорыв.

      Горячее водоснабжение осуществляется в штатном режиме. Количество домов, попавших в зону прорыва, уточняется. «Фонтанка» отмечает, что центр аварии оказался над знаменитым надземным переходом «Краб и креветка», против существования которого выступают жители Купчина.

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