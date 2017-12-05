Совфед ввел запрет на посещение палаты СМИ-иноагентами

Комитет Совета Федерации по регламенту провел внеочередное заседание, на котором обсуждался зеркальный ответ РФ на ограничение доступа российских журналистов в Конгресс США.
Совет Федерации ввел запрет на посещение палаты журналистами девяти СМИ-иноагентов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Аналогичная мера может быть принята и в нижней палате российского парламента. Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по контролю и регламенту вынес на обсуждение два варианта: запрет на вход в Госдуму всем американским СМИ или только СМИ, признанным иностранными агентами.
Из проекта постановления Госдумы РФ: «Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации. Защищая демократические ценности, депутаты Госдумы оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США».
В постановлении содержится и положение о том, что Госдума, в случае одобрения документа, предложит принять аналогичные решения в регионах.
В ЦИК отметили, что в ближайшее время также рассмотрят вопрос об аккредитации этих СМИ в день выборов президента России в 2018 году.
Сегодня Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ. Это «Голос Америки», «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии». По словам сенатора Андрея Климова, пока список расширяться не будет. «В этот список попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке», — отметил он. При этом другой представитель Совфеда Алексей Пушков отметил, что Москва будет готова дополнить список в случае новых действий США по притеснению российских СМИ.
Напомним, на днях телеканал RT был лишен аккредитации в конгрессе США. В ответ в российской Госдуме предложили принять постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.
Владимир Путин 25 ноября подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иностранными агентами признаются СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Уведомления о регистрации в качестве иноагента, в частности, получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время». Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
Аналогичная мера может быть принята и в нижней палате российского парламента. Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по контролю и регламенту вынес на обсуждение два варианта: запрет на вход в Госдуму всем американским СМИ или только СМИ, признанным иностранными агентами.
Из проекта постановления Госдумы РФ: «Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации. Защищая демократические ценности, депутаты Госдумы оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США».
В постановлении содержится и положение о том, что Госдума, в случае одобрения документа, предложит принять аналогичные решения в регионах.
В ЦИК отметили, что в ближайшее время также рассмотрят вопрос об аккредитации этих СМИ в день выборов президента России в 2018 году.
Сегодня Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ. Это «Голос Америки», «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии». По словам сенатора Андрея Климова, пока список расширяться не будет. «В этот список попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке», — отметил он. При этом другой представитель Совфеда Алексей Пушков отметил, что Москва будет готова дополнить список в случае новых действий США по притеснению российских СМИ.
Напомним, на днях телеканал RT был лишен аккредитации в конгрессе США. В ответ в российской Госдуме предложили принять постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.
Владимир Путин 25 ноября подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иностранными агентами признаются СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Уведомления о регистрации в качестве иноагента, в частности, получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время». Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
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