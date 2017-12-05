Прокурор назвал имена погибших при крушении вертолета на Ставрополье

При крушении вертолета в Ставропольском крае погибли пилот и пассажир — сотрудник местной нефтегазовой компании.
При падении вертолета в Андроповском районе Ставрополья погибли два человека: 53-летний пилот и 49-летний представитель местной нефтегазовой компании. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава Черкесской транспортной прокуратуры Расул Эркенов.
Расул Эркенов, руководитель Черкесской транспортной прокуратуры: «Обнаружены обломки воздушного судна „Робинсон-44“, погибли пилот Борис Бароев и его пассажир, представитель частной компании Дмитрий Стоюшкин».
По данным ведомства, вертолет вылетел во вторник в 10:25 по Москве из города Георгиевска, через полчаса с ним пропала связь. О крушении сообщили источники в экстренных службах района. По предварительным данным, полет был санкционирован, вертолет должен был совершить облет трубопровода.
Среди возможных причин крушения рассматриваются погодные условия (на месте происшествия идет ливень), ошибка пилота и отказ техники.
Из сообщения администрации Андроповского района: «На месте находятся глава района, прокурор, представители оперативных служб и следственных органов, пока точных данных о причинах крушения нет. Здесь дождь идет, темно, овраги, местность пересеченная, передвигаться приходится пешком, картина прояснится еще не скоро».
Когда специалисты завершат осмотр места крушения, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Расул Эркенов, руководитель Черкесской транспортной прокуратуры: «Обнаружены обломки воздушного судна „Робинсон-44“, погибли пилот Борис Бароев и его пассажир, представитель частной компании Дмитрий Стоюшкин».
По данным ведомства, вертолет вылетел во вторник в 10:25 по Москве из города Георгиевска, через полчаса с ним пропала связь. О крушении сообщили источники в экстренных службах района. По предварительным данным, полет был санкционирован, вертолет должен был совершить облет трубопровода.
Среди возможных причин крушения рассматриваются погодные условия (на месте происшествия идет ливень), ошибка пилота и отказ техники.
Из сообщения администрации Андроповского района: «На месте находятся глава района, прокурор, представители оперативных служб и следственных органов, пока точных данных о причинах крушения нет. Здесь дождь идет, темно, овраги, местность пересеченная, передвигаться приходится пешком, картина прояснится еще не скоро».
Когда специалисты завершат осмотр места крушения, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии