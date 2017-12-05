Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Прокурор назвал имена погибших при крушении вертолета на Ставрополье

    комментировать

    Прокурор назвал имена погибших при крушении вертолета на Ставрополье

    Прокурор назвал имена погибших при крушении вертолета на Ставрополье

    При крушении вертолета в Ставропольском крае погибли пилот и пассажир — сотрудник местной нефтегазовой компании.

    При падении вертолета в Андроповском районе Ставрополья погибли два человека: 53-летний пилот и 49-летний представитель местной нефтегазовой компании. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава Черкесской транспортной прокуратуры Расул Эркенов.

    Расул Эркенов, руководитель Черкесской транспортной прокуратуры: «Обнаружены обломки воздушного судна „Робинсон-44“, погибли пилот Борис Бароев и его пассажир, представитель частной компании Дмитрий Стоюшкин».

    По данным ведомства, вертолет вылетел во вторник в 10:25 по Москве из города Георгиевска, через полчаса с ним пропала связь. О крушении сообщили источники в экстренных службах района. По предварительным данным, полет был санкционирован, вертолет должен был совершить облет трубопровода.

    Среди возможных причин крушения рассматриваются погодные условия (на месте происшествия идет ливень), ошибка пилота и отказ техники.

    Из сообщения администрации Андроповского района: «На месте находятся глава района, прокурор, представители оперативных служб и следственных органов, пока точных данных о причинах крушения нет. Здесь дождь идет, темно, овраги, местность пересеченная, передвигаться приходится пешком, картина прояснится еще не скоро».

    Когда специалисты завершат осмотр места крушения, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru