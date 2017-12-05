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    Пассажир упал на рельсы на зеленой ветке московского метро

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    Пассажир упал на рельсы на зеленой ветке московского метро

    Пассажир упал на рельсы на зеленой ветке московского метро

    Пассажир упал на рельсы на зеленой ветке московского метро
  • Фото: ТАСС

    • На Замоскворецкой линии московского метро увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на рельсы.

    Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в своем Twitter.

    Пресс-служба: «Были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии из-за инцидента с пассажиром».

    Подробности случившегося не сообщаются. Информация о состоянии упавшего пассажира уточняется.


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