СМИ: российские бизнесмены задумались о возвращении капитала из-за санкций

Ряд российских бизнесменов предложили выпустить инструменты, подобные облигациям государственного валютного займа, чтобы вложить в них деньги, хранящиеся сейчас на зарубежных счетах.
Таким образом опасающиеся санкций бизнесмены хотят обезопасить свои сбережения и вернуть их в российские банки, сообщает Reuters, ссылаясь на три собственных источника.
Источник: «Додумались до того, чтобы какой-то счет открыть, на него купить российские облигации, которые Минфин специально выпустит, и их разместить в каком-нибудь месте, в депозитарии».
Кто именно лоббирует эту идею, агентство не указывает, также нет свидетельств того, что российское правительство рассматривает эту идею.
Между тем в Минфине информацию опровергли, отметив, что никаких специальных инструментов не требуется: вложиться в суверенные бумаги можно через российский депозитарий, купив еврооблигации, передает РИА Новости
Ранее, президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций, согласно которому американская администрация должна представить в конце января доклад о наиболее богатых политических деятелях и бизнесменах, приближенных к руководству России. В докладе также должен быть оценен их чистый капитал, источники дохода и бизнес-связи за пределами России.
Источник: «Додумались до того, чтобы какой-то счет открыть, на него купить российские облигации, которые Минфин специально выпустит, и их разместить в каком-нибудь месте, в депозитарии».
Кто именно лоббирует эту идею, агентство не указывает, также нет свидетельств того, что российское правительство рассматривает эту идею.
Между тем в Минфине информацию опровергли, отметив, что никаких специальных инструментов не требуется: вложиться в суверенные бумаги можно через российский депозитарий, купив еврооблигации, передает РИА Новости
Ранее, президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций, согласно которому американская администрация должна представить в конце января доклад о наиболее богатых политических деятелях и бизнесменах, приближенных к руководству России. В докладе также должен быть оценен их чистый капитал, источники дохода и бизнес-связи за пределами России.
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