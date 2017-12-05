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    СМИ: российские бизнесмены задумались о возвращении капитала из-за санкций

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    • Фото: Reuters © 2017, Ilya Naymushin
    СМИ: российские бизнесмены задумались о возвращении капитала <nobr>из-за</nobr> санкций

    СМИ: российские бизнесмены задумались о возвращении капитала из-за санкций

    СМИ: российские бизнесмены задумались о возвращении капитала <nobr>из-за</nobr> санкций
  • Фото: Reuters © 2017, Ilya Naymushin

    • Ряд российских бизнесменов предложили выпустить инструменты, подобные облигациям государственного валютного займа, чтобы вложить в них деньги, хранящиеся сейчас на зарубежных счетах.

    Таким образом опасающиеся санкций бизнесмены хотят обезопасить свои сбережения и вернуть их в российские банки, сообщает Reuters, ссылаясь на три собственных источника.

    Источник: «Додумались до того, чтобы какой-то счет открыть, на него купить российские облигации, которые Минфин специально выпустит, и их разместить в каком-нибудь месте, в депозитарии».

    Кто именно лоббирует эту идею, агентство не указывает, также нет свидетельств того, что российское правительство рассматривает эту идею.

    Между тем в Минфине информацию опровергли, отметив, что никаких специальных инструментов не требуется: вложиться в суверенные бумаги можно через российский депозитарий, купив еврооблигации, передает РИА Новости

    Ранее, президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций, согласно которому американская администрация должна представить в конце января доклад о наиболее богатых политических деятелях и бизнесменах, приближенных к руководству России. В докладе также должен быть оценен их чистый капитал, источники дохода и бизнес-связи за пределами России.

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