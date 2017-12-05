Отказал в почете: Эрмитаж не будет проводить выставку британского художника Хёрста

Как заявил директор музея Михаил Пиотровский, британец выставил слишком высокие требования к проведению выставки.

Петербуржец Михаил Пиотровский преподал урок хорошего тона британцу Дэмьену Хёрсту. Государственный Эрмитаж отказался выставлять работы одного из самых популярных и дорогих художников современности.



По словам Пиотровского, причиной такой категоричной позиции стали завышенные требования самого Хёрста. Музей вел с ним переговоры об экспонировании знаменитого бриллиантового черепа. Однако художник, известный также как «потрошитель животных», оценил себя даже выше признанных итальянцев.



Якобы условия перекрыли те, что требуются для выставки картин Рафаэля и Леонардо. По словам Пиотровского, для организации экспозиции Херста «требовался больший почет, чем Эрмитаж может предоставить». Он подчеркнул, что для музея всегда интересно выставлять художников и что для всякого художника почетно выставиться в музее, при этом «некий политес должен соблюдаться». В случае с Хёрстом этого не произошло. В результате Эрмитаж потерял к британцу всякий интерес.