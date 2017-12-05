Ученые Русского музея запретили транспортировать «Ангела»

Сотрудники Русского музея озвучили итоги работы
научно-реставрационного совета. Специалисты выясняли, можно ли перемещать образ XII века с экспозиции в домовую церковь Михайловского замка.
По оценке реставраторов, икона «Ангел златые власы» нестабильна. Ее состояние категорически исключает возможность транспортировки за пределы Михайловского дворца. Допускается только перемещение внутри здания для консервации или профилактики.
Эксперты также не рекомендуют даже малейшей реставрации, потому что икона XII века сохранила оригинальное авторское решение. Именно столь раннее создание этого памятника обусловило его современное сложное состояние, поддерживаемое сегодня в так называемой кассете.
Хранители, жестко отреагировавшие на инициативу частного фонда, который хотел разместить «Ангела златые власы» в домовой церкви Михайловского замка, смогли добиться общественного резонанса и квалифицированной оценки музейного сообщества.
Григорий Голдовский, заведующий отделом живописи XVIII-XIX веков Русского музея: «Ситуация, когда к музейному произведению вне зависимости от иерархии относятся как к предмету, имеющему административное значение, то есть оно может легко изыматься, перемешаться по требованию частной фирмы или лица, вещь абсолютно нелепая».
Куда в более резких формах сотрудники Русского музея в очередной раз охарактеризовали ситуацию с иконой Торопецкой богоматери, изъятой из собрания. Предшествовало этому также обращение фонда «Иваново дело», в результате которого святыню увезли в коттеджный поселок под Москвой.
Ученые частично признают свою вину в случившемся и говорят, что это был первый случай беспрецедентного натиска частных лиц, санкционированного Министерством культуры, противостоять которому не позволило отсутствие опыта.
Эксперты также не рекомендуют даже малейшей реставрации, потому что икона XII века сохранила оригинальное авторское решение. Именно столь раннее создание этого памятника обусловило его современное сложное состояние, поддерживаемое сегодня в так называемой кассете.
Хранители, жестко отреагировавшие на инициативу частного фонда, который хотел разместить «Ангела златые власы» в домовой церкви Михайловского замка, смогли добиться общественного резонанса и квалифицированной оценки музейного сообщества.
Григорий Голдовский, заведующий отделом живописи XVIII-XIX веков Русского музея: «Ситуация, когда к музейному произведению вне зависимости от иерархии относятся как к предмету, имеющему административное значение, то есть оно может легко изыматься, перемешаться по требованию частной фирмы или лица, вещь абсолютно нелепая».
Куда в более резких формах сотрудники Русского музея в очередной раз охарактеризовали ситуацию с иконой Торопецкой богоматери, изъятой из собрания. Предшествовало этому также обращение фонда «Иваново дело», в результате которого святыню увезли в коттеджный поселок под Москвой.
Ученые частично признают свою вину в случившемся и говорят, что это был первый случай беспрецедентного натиска частных лиц, санкционированного Министерством культуры, противостоять которому не позволило отсутствие опыта.
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