ОКР узнает первым решение по участию сборной РФ в Олимпиаде

Олимпийский комитет России первым узнает решение МОК относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх.
Олимпийский комитет России станет первой организацией, которая получит от МОК информацию о решении относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом во вторник РИА Новости сообщили в пресс-службе МОК.
Пресс-служба МОК: «Российская сторона, ОКР будут первыми, кто будет проинформирован МОК о решении исполкома вечером во вторник. Российская сторона уже на заседании».
Напомним, заседание исполкома МОК будет идти в Лозанне до вечера. От России на заседании выступят президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. После своих выступлений они все должны будут покинуть зал заседания.
Решение относительно допуска российских спортсменов на Олимпиаду должно быть оглашено в 21:30 по Москве.
Пресс-служба МОК: «Российская сторона, ОКР будут первыми, кто будет проинформирован МОК о решении исполкома вечером во вторник. Российская сторона уже на заседании».
Напомним, заседание исполкома МОК будет идти в Лозанне до вечера. От России на заседании выступят президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. После своих выступлений они все должны будут покинуть зал заседания.
Решение относительно допуска российских спортсменов на Олимпиаду должно быть оглашено в 21:30 по Москве.
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