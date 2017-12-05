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    Устроивший смертельную аварию на востоке Петербурга арестован до февраля. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУстроивший смертельную аварию на востоке Петербурга арестован до февраля

    Устроивший смертельную аварию на востоке Петербурга арестован до февраля

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    Устроивший смертельную аварию на востоке Петербурга арестован до февраля

    Устроивший смертельную аварию на востоке Петербурга арестован до февраля

    Устроивший смертельную аварию на востоке Петербурга арестован до февраля

      Невский районный суд избрал меру пресечения 25-летнему Александру Брежневу. Молодой человек на Mercedes вылетел на перекресток, где сбил «Соболь» с сотрудниками «Горэлектротранса».

      Подозреваемому в страшной аварии на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского назначен арест сроком на два месяца.

      Как следует из материалов дела, рано утром 2 декабря Александр Брежнев, управляя своим Mercedes, выехал на перекресток на красный свет, врезался в микроавтобус с людьми и сбежал с места аварии. Он не вызвал полицию, не оказал первую помощь и не явился в правоохранительные органы.

      Брежнев       пробудет под стражей до 2 февраля. Молодого водителя подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек.

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