Устроивший смертельную аварию на востоке Петербурга арестован до февраля

Невский районный суд избрал меру пресечения
25-летнему Александру Брежневу. Молодой человек на Mercedes вылетел на перекресток, где сбил «Соболь» с сотрудниками «Горэлектротранса».
Подозреваемому в страшной аварии на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского назначен арест сроком на два месяца.
Как следует из материалов дела, рано утром 2 декабря Александр Брежнев, управляя своим Mercedes, выехал на перекресток на красный свет, врезался в микроавтобус с людьми и сбежал с места аварии. Он не вызвал полицию, не оказал первую помощь и не явился в правоохранительные органы.
Брежнев пробудет под стражей до 2 февраля. Молодого водителя подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек.
Как следует из материалов дела, рано утром 2 декабря Александр Брежнев, управляя своим Mercedes, выехал на перекресток на красный свет, врезался в микроавтобус с людьми и сбежал с места аварии. Он не вызвал полицию, не оказал первую помощь и не явился в правоохранительные органы.
Брежнев пробудет под стражей до 2 февраля. Молодого водителя подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек.
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