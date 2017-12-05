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    На Украине запретили продажу русских сказок об Илье Муромце

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    • Фото: Михаил Шемаров / "Советская Рооссия", М. 1979
    На Украине запретили продажу русских сказок об Илье Муромце

    На Украине запретили продажу русских сказок об Илье Муромце

    На Украине запретили продажу русских сказок об Илье Муромце
  • Фото: Михаил Шемаров / "Советская Рооссия", М. 1979

    • Украина запретила ввоз изданных в России книг о богатырях.

    Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил продавать в стране книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатыские русские сказки». Запрет был введен по инициативе экспертного совета, который изучает возможность ввоза на Украину книг из России.

    Как рассказали «Коммерсанту» в украинском правительстве, запрет был введен не из-за содержания книг, а из-за того, что они изданы в России.

    Источник: «Мы не имеем ничего против Ильи Муромца, его мощи лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, книги о нем публикуют украинские издательства, и нет необходимости ввозить их из России».

    Издание уточняет, что Верховная рада готовит закон, который ограничит ввоз в страну книг из-за рубежа. Законопроект уже был принят в первом чтении. Планируется запретить ввоз на Украину книг, в которых есть призывы к нарушению территориальной целостности Украины и пропаганда коммунизма.

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