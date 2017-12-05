На Украине запретили продажу русских сказок об Илье Муромце

Украина запретила ввоз изданных в России книг о богатырях.
Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил продавать в стране книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатыские русские сказки». Запрет был введен по инициативе экспертного совета, который изучает возможность ввоза на Украину книг из России.
Как рассказали «Коммерсанту» в украинском правительстве, запрет был введен не из-за содержания книг, а из-за того, что они изданы в России.
Источник: «Мы не имеем ничего против Ильи Муромца, его мощи лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, книги о нем публикуют украинские издательства, и нет необходимости ввозить их из России».
Издание уточняет, что Верховная рада готовит закон, который ограничит ввоз в страну книг из-за рубежа. Законопроект уже был принят в первом чтении. Планируется запретить ввоз на Украину книг, в которых есть призывы к нарушению территориальной целостности Украины и пропаганда коммунизма.
Как рассказали «Коммерсанту» в украинском правительстве, запрет был введен не из-за содержания книг, а из-за того, что они изданы в России.
Источник: «Мы не имеем ничего против Ильи Муромца, его мощи лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, книги о нем публикуют украинские издательства, и нет необходимости ввозить их из России».
Издание уточняет, что Верховная рада готовит закон, который ограничит ввоз в страну книг из-за рубежа. Законопроект уже был принят в первом чтении. Планируется запретить ввоз на Украину книг, в которых есть призывы к нарушению территориальной целостности Украины и пропаганда коммунизма.
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