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    Цены на детские игрушки в четыре раза обогнали инфляцию. деловые новости, игры и игрушки, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦены на детские игрушки в четыре раза обогнали инфляцию

    Цены на детские игрушки в четыре раза обогнали инфляцию

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    Цены на детские игрушки в четыре раза обогнали инфляцию

    Цены на детские игрушки в четыре раза обогнали инфляцию

      В России заметно подорожали игрушки. Цены за год выросли на 11%, то есть в четыре раза быстрее инфляции.

      Такие данные приводит газета «Известия».

      Эксперты предупреждают, что перед Новым годом цены вырастут еще сильнее. В Национальной торговой ассоциации считают: это из-за того, что качество игрушек улучшилось, власти стали тщательнее следить за рынком.

      Конечно, всегда остаются китайские интернет-магазины, но чиновники уже обдумывают идею вообще запретить ввоз в Россию несертифицированных игрушек, купленных на иностранных онлайн-площадках.

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