Цены на детские игрушки в четыре раза обогнали инфляцию

В России заметно подорожали игрушки. Цены за год выросли на 11%, то есть в четыре раза быстрее инфляции.
Такие данные приводит газета «Известия».
Эксперты предупреждают, что перед Новым годом цены вырастут еще сильнее. В Национальной торговой ассоциации считают: это из-за того, что качество игрушек улучшилось, власти стали тщательнее следить за рынком.
Конечно, всегда остаются китайские интернет-магазины, но чиновники уже обдумывают идею вообще запретить ввоз в Россию несертифицированных игрушек, купленных на иностранных онлайн-площадках.
Эксперты предупреждают, что перед Новым годом цены вырастут еще сильнее. В Национальной торговой ассоциации считают: это из-за того, что качество игрушек улучшилось, власти стали тщательнее следить за рынком.
Конечно, всегда остаются китайские интернет-магазины, но чиновники уже обдумывают идею вообще запретить ввоз в Россию несертифицированных игрушек, купленных на иностранных онлайн-площадках.
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