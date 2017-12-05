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    Почетный президент ОКР Тягачёв верит, что глава МОК поступит «по-спортивному». допинг, МОК, Олимпиада, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПочетный президент ОКР Тягачёв верит, что глава МОК поступит «по-спортивному»

    Почетный президент ОКР Тягачёв верит, что глава МОК поступит «по-спортивному»

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    Почетный президент ОКР Тягачёв верит, что глава МОК поступит «по-спортивному»

    Почетный президент ОКР Тягачёв верит, что глава МОК поступит <nobr>«по-спортивному»</nobr>

      Многие спортсмены выразили надежду на то, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который в отличие от многих других спортивных чиновников, сам был олимпийским чемпионом, примет относительно российских спортсменов правильное и взвешенное решение.

      Такое мнение разделяет и почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв. В интервью НТВ он выразил уверенность, что Томас Бах поступит «чисто по-спортивному» и допустит российскую сборную до Олимпиады, пусть даже и в усеченном составе.

      Напомним, сегодня в Лозанне проходит заседание исполкома МОК, который должен решить вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

      Подробности — в видеоматериале.

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