Почетный президент ОКР Тягачёв верит, что глава МОК поступит «по-спортивному»

Многие спортсмены выразили надежду на то, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который в отличие от многих других спортивных чиновников, сам был олимпийским чемпионом, примет относительно российских спортсменов правильное и взвешенное решение.
Такое мнение разделяет и почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв. В интервью НТВ он выразил уверенность, что Томас Бах поступит «чисто по-спортивному» и допустит российскую сборную до Олимпиады, пусть даже и в усеченном составе.
Напомним, сегодня в Лозанне проходит заседание исполкома МОК, который должен решить вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.
Подробности — в видеоматериале.
Напомним, сегодня в Лозанне проходит заседание исполкома МОК, который должен решить вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.
Подробности — в видеоматериале.
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