Позднее отцовство — авантюра или чудо? Откровенный разговор на эту тему — в новом выпуске программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым».
Скандальную свадьбу актера Ивана Краско и Натальи Шевель еще пару лет назад обсуждали буквально в каждой семье. Шутка ли, жених старше невесты на 60 лет! И вот — новое провокационное сообщение в прессе: в ближайшее время Наталья хочет подарить Ивану Ивановичу наследника. В свои 87 актер может стать отцом в шестой раз.
Что это — выдумка журналистов или искреннее желание молодоженов доказать друг другу свою любовь? Супруги Краско, чья разница в возрасте является абсолютным рекордом для супружеских отношений, рассказали НТВ о своих планах, а также ответили на вопрос, является ли пожилой возраст объективным препятствием для рождения ребенка.
Десятки лет разницы в возрасте супругов любви и детям не помеха — утверждают гости ток-шоу «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым», которые не понаслышке знают, что такое позднее отцовство.
Что это — выдумка журналистов или искреннее желание молодоженов доказать друг другу свою любовь? Супруги Краско, чья разница в возрасте является абсолютным рекордом для супружеских отношений, рассказали НТВ о своих планах, а также ответили на вопрос, является ли пожилой возраст объективным препятствием для рождения ребенка.
Десятки лет разницы в возрасте супругов любви и детям не помеха — утверждают гости ток-шоу «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым», которые не понаслышке знают, что такое позднее отцовство.
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