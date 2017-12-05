Скончался «король-комсомолец» Румынии Михай I

Последний король Румынии и последний кавалер советского ордена «Победа» умер в возрасте 96 лет.
О смерти последнего короля страны Михая I сообщил во вторник Королевский дом Румынии.
В марте 2016 года у монарха было диагностировано онкологическое заболевание. Он перенес операцию и перестал появляться на публике. Хранительницей короны стала его старшая дочь Маргарета, передает ТАСС. Всего у монарха осталось пять дочерей, пять внуков и трое правнуков и правнучек.
Михай I взошел на престол в 1940 году в возрасте всего 19 лет, а в 1941 году Румыния вступила во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии. В 1944 году Михай I устроил переворот в своей стране, и до конца войны Румыния сражалась на стороне СССР. В 1945 году Иосиф Сталин наградил короля высшим советским военным орденом «Победа». Михай I был одним из пяти иностранцев, удостоенных этой награды, и последним живым орденоносцем.
В 1947 году монарх, которого называли «король-комсомолец», отрекся от престола и эмигрировал в Швейцарию. В 1997 году ему вернули румынское гражданство, но в Румынию он не вернулся.
В марте 2016 года у монарха было диагностировано онкологическое заболевание. Он перенес операцию и перестал появляться на публике. Хранительницей короны стала его старшая дочь Маргарета, передает ТАСС. Всего у монарха осталось пять дочерей, пять внуков и трое правнуков и правнучек.
Михай I взошел на престол в 1940 году в возрасте всего 19 лет, а в 1941 году Румыния вступила во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии. В 1944 году Михай I устроил переворот в своей стране, и до конца войны Румыния сражалась на стороне СССР. В 1945 году Иосиф Сталин наградил короля высшим советским военным орденом «Победа». Михай I был одним из пяти иностранцев, удостоенных этой награды, и последним живым орденоносцем.
В 1947 году монарх, которого называли «король-комсомолец», отрекся от престола и эмигрировал в Швейцарию. В 1997 году ему вернули румынское гражданство, но в Румынию он не вернулся.
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