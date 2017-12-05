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    Главного криминалиста МВД подозревают в хищении 80 млн при закупке техники

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    • Фото: мвд.рф
    Главного криминалиста МВД подозревают в хищении 80 млн при закупке техники

    Главного криминалиста МВД подозревают в хищении 80 млн при закупке техники

    Главного криминалиста МВД подозревают в хищении 80 млн при закупке техники
  • Фото: мвд.рф

    • Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покупки криминалистической техники для МВД по цене, завышенной на 80 млн рублей.

    В СК сообщили о привлечении к уголовной ответственности главу экспертно-криминалистического центра МВД России Петра Гришина и его заместителя Олега Мазура. Высокопоставленных полицейских подозревают в завышении на 80 млн рублей стоимости госконтрактов на покупку криминалистической техники для МВД.

    СК РФ: «Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ возбуждено уголовное дело по трем эпизодам хищения в особо крупном размере бюджетных денежных средств при закупке в МВД России криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений — статья „Мошенничество“».

    По версии следствия, главный криминалист МВД и его зам заключали контракты по завышенным ценам с подконтрольными их знакомому компаниями.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что в служебных кабинетах руководителей, а также по местам их проживания сейчас проводятся обыски. «Дополнительно сообщаем, что ранее генерал-лейтенант полиции Петр Гришин подал рапорт об освобождении от занимаемой должности», — добавила Волк.

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