Участники банды ростовских амазонок-убийц получили от 16 до 21 года тюрьмы

Ростовский областной суд огласил приговор участникам так называемой «банды амазонок». На их счету, как доказали следователи, убийство 10 человек. Виновными признали Инессу Тарвердиеву и ее дочь Викторию, а также супругов Сергея и Анастасию Синельников.
Следствие установило: на счету преступной группы по меньшей мере десять убийств, а также многочисленные грабежи и разбойные нападения. Ранее виновность фигурантов дела уже подтвердили присяжные заседатели. Они, впрочем, до последнего сомневались насчет виновности самой младшей участницы банды, Виктории.
Самое резонансное преступление, в котором обвиняют банду, совершено восемь лет назад. Сотрудника ОМОНа Дмитрия Чудакова и его семью убили летом 2009 года неподалеку от Ростова-на-Дону. Родителей и двоих малолетних детей расстреляли в упор, затем добили холодным оружием. Инесса Тарвердиева — одна из главных подозреваемых по этому делу. Следователи выяснили, что она не раз участвовала в расправах над людьми. Среди погибших были и полицейские. С ними всегда расправлялись безжалостно.
В ходе следствия выяснилось: преступная группа кочевала по югу России на машине. Бандиты разбойничали на трассах и грабили частные дома в основном по ночам. Убийства людей, ради даже небольшой наживы, были для них привычным делом. Незадолго до задержания преступники расправились с супружеской парой. Из дома убитых они похитили шампанское, духи и продукты.
Одним из членов банды был сотрудник ДПС Сергей Синельник. Это благодаря ему преступники долгое время скрывались от полицейских.
Светлана Петренко, руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ: «Используя свое положение Синельник укрывал их и предоставлял рацию, позволяющую прослушивать волну правоохранительных органов, этим и объясняется то, что банду долго не могли задержать».
Задержали их почти случайно. Наряд вневедомственной охраны ночью патрулировал территорию и заметил свет фонариков. Полицейские вышли из машины. В них неожиданно начали стрелять, они открыли ответный огонь. Во время перестрелки был убит полицейский и один из бандитов. Женщинам, участницам банды, скрыться не удалось. Позже был задержан и их подельник сотрудник ДПС Синельник.
По приговору суда Инесса Тарвердиева проведет в колонии общего режима 21 год, ее дочь Виктория — 16 лет. На 19 лет колонии общего режима осуждена Анастасия Синельник, ее муж Сергей — на 20 лет в колонии строгого режима. Также решением суда он лишен звания старшего лейтенанта МВД РФ.
Впрочем, как сообщает корреспондент НТВ Михаил Антропов, сегодняшний приговор для «амазонок» не последний. Расследование преступлений, совершенных бандой, продолжается. На ее счету еще десять убийств, грабежи и многочисленные кражи, за которые бандитам через какое-то время вновь придется перед судом.
Самое резонансное преступление, в котором обвиняют банду, совершено восемь лет назад. Сотрудника ОМОНа Дмитрия Чудакова и его семью убили летом 2009 года неподалеку от Ростова-на-Дону. Родителей и двоих малолетних детей расстреляли в упор, затем добили холодным оружием. Инесса Тарвердиева — одна из главных подозреваемых по этому делу. Следователи выяснили, что она не раз участвовала в расправах над людьми. Среди погибших были и полицейские. С ними всегда расправлялись безжалостно.
В ходе следствия выяснилось: преступная группа кочевала по югу России на машине. Бандиты разбойничали на трассах и грабили частные дома в основном по ночам. Убийства людей, ради даже небольшой наживы, были для них привычным делом. Незадолго до задержания преступники расправились с супружеской парой. Из дома убитых они похитили шампанское, духи и продукты.
Одним из членов банды был сотрудник ДПС Сергей Синельник. Это благодаря ему преступники долгое время скрывались от полицейских.
Светлана Петренко, руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ: «Используя свое положение Синельник укрывал их и предоставлял рацию, позволяющую прослушивать волну правоохранительных органов, этим и объясняется то, что банду долго не могли задержать».
Задержали их почти случайно. Наряд вневедомственной охраны ночью патрулировал территорию и заметил свет фонариков. Полицейские вышли из машины. В них неожиданно начали стрелять, они открыли ответный огонь. Во время перестрелки был убит полицейский и один из бандитов. Женщинам, участницам банды, скрыться не удалось. Позже был задержан и их подельник сотрудник ДПС Синельник.
По приговору суда Инесса Тарвердиева проведет в колонии общего режима 21 год, ее дочь Виктория — 16 лет. На 19 лет колонии общего режима осуждена Анастасия Синельник, ее муж Сергей — на 20 лет в колонии строгого режима. Также решением суда он лишен звания старшего лейтенанта МВД РФ.
Впрочем, как сообщает корреспондент НТВ Михаил Антропов, сегодняшний приговор для «амазонок» не последний. Расследование преступлений, совершенных бандой, продолжается. На ее счету еще десять убийств, грабежи и многочисленные кражи, за которые бандитам через какое-то время вновь придется перед судом.
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