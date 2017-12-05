В России посоветовали Пентагону «полистать учебник по логике», говоря об успехе США в Сирии

Представителю Пентагона, прежде чем делать заявления о роли США в освобождении Сирии от терроризма, следует «полистать учебник по элементарной логике», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Сенатор Франц Клинцевич обратился к официальному представителю Пентагона Эрику Пэхону, который ранее заявил, что разгром ИГИЛ — это заслуга США, а не России и Сирии.
Франц Клинцевич, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ: «Если послушать представителя Пентагона, то выходит, что коалиция, возглавляемая США, освобождая территорию Сирии от ИГ (запрещена в РФ), затем передает ее под контроль правительственных сил (президента Сирии) Башара Асада, которого считает своим злейшим врагом. Понятно, что такого не может быть в принципе. Но сегодня почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска».
«Поэтому мой совет Эрику Пэхону: прежде чем что-то утверждать, надо хотя бы полистать учебник по элементарной логике», — добавил сенатор.
Клинцевич подчеркнул, что практически вся территория Сирии была освобождена от ИГ сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми российскими ВКС.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и возглавляемой ими коалиции в Сирии «реальным расчленением страны».
Ранее в Пентагоне не стали комментировать сообщение Минобороны России об освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но сочли, что главная заслуга в борьбе с «Исламским государством» на территории страны принадлежит США. «Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезного подхода или обязательств по разгрому ИГИЛ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГИЛ», — заявили в американском военном ведомстве.
Ранее представитель российской группировки в Сирии, генерал-майор Евгений Поплавский сообщил, что в ближайшие дни при помощи ВКС РФ от террористов будет полностью освобожден восточный берег Евфрата. Об освобождении от боевиков «почти всей территории Сирии» заявил и президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что главная задача теперь — как можно скорее наладить в стране мирную жизнь.
Франц Клинцевич, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ: «Если послушать представителя Пентагона, то выходит, что коалиция, возглавляемая США, освобождая территорию Сирии от ИГ (запрещена в РФ), затем передает ее под контроль правительственных сил (президента Сирии) Башара Асада, которого считает своим злейшим врагом. Понятно, что такого не может быть в принципе. Но сегодня почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска».
«Поэтому мой совет Эрику Пэхону: прежде чем что-то утверждать, надо хотя бы полистать учебник по элементарной логике», — добавил сенатор.
Клинцевич подчеркнул, что практически вся территория Сирии была освобождена от ИГ сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми российскими ВКС.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и возглавляемой ими коалиции в Сирии «реальным расчленением страны».
Ранее в Пентагоне не стали комментировать сообщение Минобороны России об освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но сочли, что главная заслуга в борьбе с «Исламским государством» на территории страны принадлежит США. «Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезного подхода или обязательств по разгрому ИГИЛ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГИЛ», — заявили в американском военном ведомстве.
Ранее представитель российской группировки в Сирии, генерал-майор Евгений Поплавский сообщил, что в ближайшие дни при помощи ВКС РФ от террористов будет полностью освобожден восточный берег Евфрата. Об освобождении от боевиков «почти всей территории Сирии» заявил и президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что главная задача теперь — как можно скорее наладить в стране мирную жизнь.
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