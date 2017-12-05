Явлинский предложил установить на Лубянке памятник Зюганову

Глава «Яблока» Григорий Явлинский прокомментировал предложение Геннадия Зюганова вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Явлинский предложил установить там памятник самому лидеру КПРФ.
Григорий Явлинский: «Я предлагаю Геннадию Андреевичу построить собственный памятник на Лубянке. Прямо взять тот же постамент и там водрузить. Он тоже мужчина такой яркий, пусть там сам стоит».
Явлинский пояснил, что памятник Зюганову на Лубянке будет выглядеть не так устрашающе, как возвращенный монумент главе ВЧК Дзержинскому.
Григорий Явлинский: «Ну что бедного Феликса Эдмундовича таскать туда-сюда. Он там стоит рядом с Парком культуры, там, где детские аттракционы, пусть там и стоит, если детям не страшно. А здесь надо установить самого Геннадия Андреевича. Все-таки он столько лет в Думе проработал, и это не будет носить такого устрашающего характера».
Накануне лидер КПРФ обратился к президенту России с просьбой вернуть памятник главе ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Свое предложение Зюганов объяснил тем, что, по его мнению, именно Дзержинский заложил основу для системы государственной безопасности и на долгие годы вперед определил облик ее сотрудников.
Явлинский пояснил, что памятник Зюганову на Лубянке будет выглядеть не так устрашающе, как возвращенный монумент главе ВЧК Дзержинскому.
Григорий Явлинский: «Ну что бедного Феликса Эдмундовича таскать туда-сюда. Он там стоит рядом с Парком культуры, там, где детские аттракционы, пусть там и стоит, если детям не страшно. А здесь надо установить самого Геннадия Андреевича. Все-таки он столько лет в Думе проработал, и это не будет носить такого устрашающего характера».
Накануне лидер КПРФ обратился к президенту России с просьбой вернуть памятник главе ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Свое предложение Зюганов объяснил тем, что, по его мнению, именно Дзержинский заложил основу для системы государственной безопасности и на долгие годы вперед определил облик ее сотрудников.
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