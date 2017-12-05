СМИ: в питерской «Пятерочке» охранник избил покупательницу

В Петербурге стало известно об очередном инциденте в сетевом продуктовом магазине.
Как сообщает «Фонтанка», накануне днем в Пушкине охранник «Пятерочки» на Ленинградской улице, 35 напал на женщину. Якобы он заподозрил покупательницу в краже куска сыра. Супруг пострадавшей отметил, что охранник даже не попытался решить вопрос цивилизованно, а вместо этого ударил ее стеклянной дверью, отмечает телеканал 78.
При этом муж отметил, что на ситуацию никоим образом не обратили внимания кассиры магазина, хотя другие посетители попытались остановить охранника. После произошедшего женщина с мужем обратилась в травмпункт. Там зафиксировали повреждение правой руки, на которую наложили гипс, а также многочисленные синяки на теле.
В настоящее время пострадавшая, которая работает поваром в университете МВД, находится на больничном. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
При этом муж отметил, что на ситуацию никоим образом не обратили внимания кассиры магазина, хотя другие посетители попытались остановить охранника. После произошедшего женщина с мужем обратилась в травмпункт. Там зафиксировали повреждение правой руки, на которую наложили гипс, а также многочисленные синяки на теле.
В настоящее время пострадавшая, которая работает поваром в университете МВД, находится на больничном. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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