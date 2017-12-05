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    В аэропорту Екатеринбурга пассажирка бросила щенка, которого не пустили на борт. Екатеринбург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ аэропорту Екатеринбурга пассажирка бросила щенка, которого не пустили на борт

    В аэропорту Екатеринбурга пассажирка бросила щенка, которого не пустили на борт

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    В аэропорту Екатеринбурга пассажирка бросила щенка, которого не пустили на борт

    В аэропорту Екатеринбурга пассажирка бросила щенка, которого не пустили на борт

    В аэропорту Екатеринбурга пассажирка бросила щенка, которого не пустили на борт

      Пассажирка бросила щенка в аэропорту Екатеринбурга, так как из-за организационных проблем не смогла взять его на борт самолета. К счастью, внимание на животное вовремя обратили сотрудники аэроузла.

      Сотрудники аэропорта нашли щенка у международного терминала. Хозяйка пса планировала взять его в полет, но возникли организационные проблемы. Тогда женщина просто вывела домашнего питомца из терминала и оставила на морозе.

      Татьяна Онина, волонтер помощи бездомным животным: «На собаку был куплен билет, оформлены все документы, но, когда самолет зашел на посадку, представители компании объявили, что борт был заменен на другой тип самолета и собаку туда взять нельзя».

      По ассоциации с песней «Стюардесса по имени Жанна» щенка назвали Жаннет. Волонтер уверяет: собака не выжила бы, если бы ее вовремя не заметили сотрудники воздушной гавани, забилась бы в угол и замерзла.

      Найдет ли новый дом брошенная на морозе Жаннета, покажет время. Волонтеры уже начали поиск ответственного хозяина, сообщает корреспондент НТВ Дарья Вязовая.

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